Yattara'nın kız kardeşi Trabzon'da mutlu

TRABZON (AA) - HAKAN YOLOĞLU - Trabzonlu işadamı Şefik Paşa Parlayan'ın 5 yıl önce Gine'de tanışıp evlendiği Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara'nın kız kardeşi Lucia Parlayan, Trabzon'da bulunmaktan mutlu.

Yattara'nın daveti üzerine Gine'ye giden ve bu ülkede inşaat işleri yapan işadamı Trabzonlu Şakir Paşa Parlayan, bordo mavili takımın eski futbolcusu İbrahim Yattara'nın kız kardeşi Lucia ile burada tanışarak 5 yıl önce evlendi.

Parlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki oğlu Ömer'e dedesinin adını, 6 aylık kızlarına da Yattara'nın annesinin adı olan Umu koyduklarını söyledi.

Eşi ile bir süredir Trabzon'da yaşadıklarını söyleyen Parlayan, Lucia Parlayan'ın şehre çabuk alıştığını, Türkçeyi de yavaş yavaş öğrenmeye başladığını ifade etti.

Türkiye ve Gine arasında büyük farkların olduğunu ifade eden Parlayan, "Aramızda kültür, giyim, yemek farklılıkları var. Eşim buraya ayak uydurmaya başladı. Uyum sürecindeki bazı küçük sorunları da aşıyoruz. Örneğin bizde kız istenir, nişan ve düğün yapılır, damat gelini alır gider. Gine'de durum farklı onların nişan ve düğünleri uzun sürüyor beni biraz terlettiler." diye konuştu.

- Yattara'nın yeğeni futboluyla dikkat çekiyor

Oğlu Ömer'in yaşına göre iyi futbol oynadığını anlatan Parlayan, kendisinin büyüyünce dayısı Yattara gibi yetenekli bir futbolcu olacağına inandığını dile getirdi.

Parlayan, Gine'de oğluyla yakından ilgilenen bir hocası olduğunu, onun videolarını çekip dayısı Yattara'ya attığını belirterek, "İnanamıyor. Bu yaşta bir çocuk toplara nasıl böyle vurabilir? Ömer benden daha iyi futbolcu olacak diyor." dedi.

Gine'den Trabzon'a gelen gelin Lucia Parlayan (23) da kenti çok sevdiğini, tek sorunun Türkçeyi az konuşması olduğunu söyledi.

- Türkçeyi televizyondan bakıp öğreniyorum"

Türkçe bilmediği için zorlandığını kaydeden Lucia, "Burada tek arkadaşım eşim Paşa o da evde Fransızca konuşuyor. Bazen dışarı çıkıyorum anneye gidiyoruz. Trabzon, Akçaabat, Yıldızlı arasındayım. Televizyona bakarak yavaş yavaş Türkçeyi öğreniyorum." dedi.

Trabzon'a gelmeden önce abisi Yattara'dan bilgi aldığını vurgulayan Lucia, "Yattara bana İstanbul ve Trabzon'un çok güzel olduğunu söyledi. Trabzon'da futbol varsa problem yok. Futbol yoksa her gün evdesin. Yattara dışında bir ağabeyim daha futbol oynuyor. O nedenle futbolu çok seviyorum. Yattara'nın, Trabzonspor'da oynadığı dönemlerde şovlarını izlerdim." diye konuştu.

Lucia Parlayan Trabzon'da yaşamanın kolay olduğunu belirterek, evinde Afrika ve Gine yemekleri yaptığını, eşinin de ülkesinin lezzetlerini sevdiğini ifade etti.

Parlayan, ailece Trabzonspor taraftarı olduklarını ve kulübü çok sevdiklerini sözlerine ekledi.















