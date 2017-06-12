İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği (BasYayBir) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melike Günyüz, yayıncılığın dünyada çok itibarlı bir meslek olduğunu ve yayıncıların bir toplumun kültürünü oluştururken gelecek nesillerin de düşünme biçimlerini ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'de ise bu meslek ne yazık ki çok anlaşılabilmiş değil. Gerek toplum gerekse eser sahipleri nezdinde yayıncının ne yaptığı konusu çok bilinmiyor. BasYayBir olarak biz yayıncılığın itibarını yükseltmek için çalışacağız." dedi.

Yaklaşık 2 hafta önce BasYayBir yönetim kurulu başkanlığına seçilen Günyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yayın sektörünün her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade etti.

Günyüz, Türkiye'deki yayıncıların dünya yayıncılığında da aktif rol aldığına işaret ederek, "Bir Türk yayıncı Arapça, İngilizce, Fransızca kitap yapıp dünyanın her yerine satabiliyor. Bizim öncelikle yapmamız gereken şey, yayıncıların önünü ve ufkunu açmak." diye konuştu.

Yayıncıların ve yazarların yurt dışında telif satışlarına yönelik destek sunmayı amaçlayan "Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi (YATEDAM)" projesini başlattıklarını belirten Günyüz, "Yayınevlerimizin eserlerini yurt dışı fuarlarda tanıtıp, yabancı yayıncılarla yerli yayıncılarımızı ilişkilendiriyoruz. Telif satmaları konusunda hem yayıncılara eğitim veriyoruz hem de Türk yayın sektörünün dışa açılması için gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kültürel çalışmaları dünya kamuoyuyla paylaşıyoruz"

Günyüz, Türkiye'de yayıncılığın hak ettiği ilgi ve itibarı görmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yayıncılık dünyada çok itibarlı bir meslektir. Çünkü siz, yayınladığınız eserlerle bir toplumun kültürünü oluşturuyorsunuz ve gelecek nesillerin düşünme biçimlerini ortaya koyuyorsunuz. Türkiye'de ise bu meslek ne yazık ki çok anlaşılabilmiş değil. Gerek toplum gerekse eser sahipleri nezdinde yayıncının ne yaptığı konusu çok bilinmiyor. Aslında biz önünü açtığımız bir yazarın fikrinin kamuoyuna ulaşmasını sağlıyoruz. BasYayBir olarak biz yayıncılığın itibarını yükseltmek için çalışacağız."

Basın yayın sektörünün haklarını da savunduklarını aktaran Günyüz, "BasYayBir, kurulduğu günden beri üyelerinin sorunlarını her ortamda dile getirmiş, yayıncılıkla ilgili hukuki mevzuattaki ve müfredatlardaki değişimleri anında üyeleriyle paylaşmıştır. Sektörün yanı sıra kültür sanat alanında kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sektörle bağlantılı konularda sosyal sorumluluk projelerine dahil oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Erdem Yayın Grubu'nun genel yayın yönetmeni olan Melike Günyüz, Türkiye'nin itibarının ve imajının yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sadece hükümetin değil bütün STK'ların var gücüyle çalışması gerekiyor. Biz de uluslararası yayıncılık birlikleriyle olan bütün ilişkilerimizde, ülkemiz yayıncılığını anlatarak itibarımızı, ülkemizdeki süreçleri, kültürel çalışmaları dünya kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yayıncılığın lobi gücününün de artırılmasına ihtiyaç var. Bu konuda, ilgili bütün sektörler bir araya gelmeli ve bu gücü oluşturmalı. İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle, iş adamları dernekleri gibi, sektörün bileşenlerinden oluşan diğer STK'larla işbirliğini güçlendirerek çalışmalara devam edeceğiz."