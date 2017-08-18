Yaylacılar umduğunu bulamadı

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun en sıcak şehirlerinden Iğdır'daki yaylacılar, bu yıl otlakların kuruması sebebiyle umduğunu bulamadı.

Sahip olduğu mikroklima iklimi nedeniyle Doğu Anadolu'nun en sıcak iklimine sahip ili olan Iğdır'ın yaylalarındaki otlaklar, oldukça sıcak geçen yaz mevsimi dolayısıyla adeta kurudu.

Binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu 2 bin metrenin üstündeki rakıma sahip yaylalarda otlar kuruyunca Ağrı, Kars ve Iğdır'dan gelen besiciler, hayvanları için şehirlerden ot ve yem getirmeye başladı.

Yaylacılardan Kutbettin Kuvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede birçok yayla olduğunu ancak yaylacıların sıcaklar nedeniyle şehirlere dönüş için hazırlandıklarını söyledi.

Sıcak havaların beraberinde kuraklık getirdiğini belirten Kuvaz, "Bu yıl sıcaklık ve kuraklıktan dolayı yaylalardan randıman alamadık. Şu an yaylamıza ot ve saman getirip hayvanlarımızı yemliyoruz. Her sene yayladan eylül ayının sonlarında iniyorduk, bu yıl ağustosu bitirmeden ovaya ineceğiz." dedi.

Kuvaz, Doğu Anadolu'nun birçok yerinden yaylacıların Iğdır'a gelip hayvanlarını beslediğini anlatarak şöyle konuştu:

"Temmuz ayının birinci gününden itibaren yağış yok, yağmur yağmadığından dolayı otlak da yok. Hayvanlarımız ıstırap içinde obanın içinde yatıyor. Bu yıl diğer yıllara oranla çok sıcak geçiyor, rüzgar olmasa yaylada bile duramıyoruz. Burası Ağbulak Yaylası, farklı şehirlerden gelen yaylacılar var, herkes kuraklıktan etkilendi ve yayladan yaklaşık 2 ay erken dönmeyi planlıyoruz."

- "Hayvanların sütü ancak kuzularına yetiyor"

2 bin 500 rakımlı Zor Yaylası'nda küçükbaş hayvan besleyen Selahattin Yılmaz da yaşanan kuraklık nedeniyle hayvanları için Iğdır il merkezi ve Ağrı'dan yaylaya yem getirdiklerini aktardı.

Kuraklık sebebiyle ilk kez bu mevsimde koyunları için yaylaya ot getirmek zorunda kaldığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaylaya yem getirdiğimiz olmamıştı ama hayvanlar yiyecek bulamıyor diye getirmek zorunda kaldık. Koyun yetiştiriyorum, normalde koyunların sütünü sağıp gelir elde ederdik fakat hayvanların sütü ancak kuzularına yetiyor. Bu yıl diğer yıllara oranla yayladan daha erken inmemiz, hayvanlarımızı şehirlere götürüp ahırlarda beslememiz gerekecek. Sıcak hava bizi çok olumsuz etkiledi."