Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Rosneft Avukat Metin Uracin gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

Yaylacılar umduğunu bulamadı

- Doğu Anadolu'nun en sıcak şehirlerinden Iğdır'daki yaylacılar, bu yıl otlakların kuruması sebebiyle verim alamadı - Yaylacılardan Kuvaz: - "Bu yıl sıcaklık ve kuraklıktan dolayı yaylalardan randıman alamadık. Şu an yaylamıza ot ve saman getirip hayvanlarımızı yemliyoruz. Her sene yayladan eylül ayının sonlarında iniyorduk, bu yıl ağustosu bitirmeden ovaya ineceğiz" - Yetiştirici Yılmaz: - "Bu yıl diğer yıllara oranla yayladan daha erken inmemiz, hayvanlarımızı şehirlere götürüp ahırlarda beslememiz gerekecek"

Yaylacılar umduğunu bulamadı

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun en sıcak şehirlerinden Iğdır'daki yaylacılar, bu yıl otlakların kuruması sebebiyle umduğunu bulamadı.

Sahip olduğu mikroklima iklimi nedeniyle Doğu Anadolu'nun en sıcak iklimine sahip ili olan Iğdır'ın yaylalarındaki otlaklar, oldukça sıcak geçen yaz mevsimi dolayısıyla adeta kurudu.

Binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu 2 bin metrenin üstündeki rakıma sahip yaylalarda otlar kuruyunca Ağrı, Kars ve Iğdır'dan gelen besiciler, hayvanları için şehirlerden ot ve yem getirmeye başladı.

Yaylacılardan Kutbettin Kuvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede birçok yayla olduğunu ancak yaylacıların sıcaklar nedeniyle şehirlere dönüş için hazırlandıklarını söyledi.

Sıcak havaların beraberinde kuraklık getirdiğini belirten Kuvaz, "Bu yıl sıcaklık ve kuraklıktan dolayı yaylalardan randıman alamadık. Şu an yaylamıza ot ve saman getirip hayvanlarımızı yemliyoruz. Her sene yayladan eylül ayının sonlarında iniyorduk, bu yıl ağustosu bitirmeden ovaya ineceğiz." dedi.

Kuvaz, Doğu Anadolu'nun birçok yerinden yaylacıların Iğdır'a gelip hayvanlarını beslediğini anlatarak şöyle konuştu:

"Temmuz ayının birinci gününden itibaren yağış yok, yağmur yağmadığından dolayı otlak da yok. Hayvanlarımız ıstırap içinde obanın içinde yatıyor. Bu yıl diğer yıllara oranla çok sıcak geçiyor, rüzgar olmasa yaylada bile duramıyoruz. Burası Ağbulak Yaylası, farklı şehirlerden gelen yaylacılar var, herkes kuraklıktan etkilendi ve yayladan yaklaşık 2 ay erken dönmeyi planlıyoruz."

- "Hayvanların sütü ancak kuzularına yetiyor"

2 bin 500 rakımlı Zor Yaylası'nda küçükbaş hayvan besleyen Selahattin Yılmaz da yaşanan kuraklık nedeniyle hayvanları için Iğdır il merkezi ve Ağrı'dan yaylaya yem getirdiklerini aktardı.

Kuraklık sebebiyle ilk kez bu mevsimde koyunları için yaylaya ot getirmek zorunda kaldığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaylaya yem getirdiğimiz olmamıştı ama hayvanlar yiyecek bulamıyor diye getirmek zorunda kaldık. Koyun yetiştiriyorum, normalde koyunların sütünü sağıp gelir elde ederdik fakat hayvanların sütü ancak kuzularına yetiyor. Bu yıl diğer yıllara oranla yayladan daha erken inmemiz, hayvanlarımızı şehirlere götürüp ahırlarda beslememiz gerekecek. Sıcak hava bizi çok olumsuz etkiledi."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HayvancılıkIğdırKuraklıkSıcak HavaYayla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5