Yazar Timuçin okurlarıyla buluştu

İZMİR (AA) - Araştırmacı-yazar, Milli İrade Tertip Komitesi Başkanı Enis Timuçin İzmirli okurlarıyla bir araya geldi.

Timuçin, Forum Bornova'daki imza gününde "rüya, beynin çalışma sistemi, aşk ve kadın" üzerine kaleme aldığı "Ruhlarınız Hatırlayacak" adlı kitabına ilişkin okurlarıyla sohbet etti.

Kültürel açıdan çok gelişmiş bir şehir olan İzmir'de okurlarla buluşmaktan onur duyduğunu belirten Timuçin, "Muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı arzulayan geniş bir kitlenin yer aldığı kentte bulunmak mutluluk verici." diye konuştu.

Kitabında kadınların toplumdaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Timuçin, geçmişten bugüne erkek egemen toplumlar tarafından dünyanın yönetildiğini, bunun da toplumları kaosa sürüklediğini söyledi.

Timuçin, kanla toprak elde etmek üzerine oluşturulan sistemle bütün canlıları şefkat ve merhametten yoksun bırakacak bir inşa sürecine girildiğine işaret etti.

Hem inanç hem de bilimsel açıdan kadının çok gelişmiş bir varlık olduğuna işaret eden Timuçin, bu gelişmiş varlığın donanımından yararlanmayan dünyanın büyük bir kaosun içine sürüklenmesinin kaçınılmaz olduğunu kitabıyla anlatmayı amaçladığını dile getirdi.

Timuçin, etkinlikte kitaplarını imzaladı, okurlarından gelen soruları yanıtladı.