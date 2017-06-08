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"Yedik" varsayıp Suriyeli kardeşleri için biriktirdiler

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Varsay ki Yedim Projesi" kapsamında, öğrencilerin harçlıklarından artırarak biriktirdiği 7 bin 580 lira Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına iletilmek üzere Türk Kızılayına bağışlandı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, "Varsay ki Yedim Projesi" kapsamında, öğrencilerin harçlıklarından artırarak biriktirdiği 7 bin 580 lira Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına iletilmek üzere Türk Kızılayına bağışlandı.

Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğünce şubat ayında başlatılan projeye, ilçedeki tüm okullar destek verdi. Öğrenciler, sınıflara konulan kumbaralara harçlıklarından artırdıkları bozuk paraları attı. Yaklaşık 4 ay süren projenin ardından 7 bin 580 liralık çek, Güler Mustafa Kızılağaç Okulu'nda düzenlenen törenle Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Bodrum Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Bodrum'daki bütün okullarda kumbara oluşturduklarını söyledi.

Çocukların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan bozuk paralarını bu kumbaralara attığını belirten Geçin, "Çocuklarımız 'Tostumu, ayranımı aldım ama çikolatamı ben yetim kardeşlerimle, öksüz kardeşlerimle paylaşmak istiyorum.' dediler ve buraya bağışta bulundular." dedi.

Kampanyanın şubat ayından bu yana sürdüğünü aktaran Geçin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bazen 5 kuruş, bazen 10 kuruş bazen de bir lira şeklinde kumbaraya attılar. Çocuklarımız kendi harçlıklarından buraya attılar ve 'Damlaya damlaya göl olur.' atasözünden yola çıkarak böyle bir miktar ortaya çıktı. Biz vatan bilincini çocuklarımıza vermek istedik. Özgürlük bilincini kazandırmak istedik çünkü vatanımızı kaybettiğimiz zaman yaşayacak yerimiz yok. Can ve mal güvenliğimiz olmuyor. Bazı çocuklar bizim kardeşlerimiz gibi şanslı değiller, bu duyguları da çocuklarımıza kazandırmak istedik. Amacına da ulaştığına inanıyorum."

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