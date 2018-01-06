İSTANBUL (AA) - Kültür ve düşünce dergisi "Nihayet"in yenilenen tasarımı ve içeriği basın toplantısında tanıtıldı.



Çengelköy Abdullah Ağa Yalısı'nda yapılan toplantıda konuşan genel yayın yönetmeni Ahmet Murat Özel, derginin kapak, kağıt, ebat, içerik ve tasarımının yeni ekiple birlikte değiştiğini söyledi.



Özel, yeni yazarlar keşfetmeyi amaçladıklarını belirterek, "Dikkatli bir okur kitlesi var Nihayet'in. Yıllardır takip eden, dikkat eden, belli dikkatleri de Nihayet okuyarak kazanmış bir okur kitlesi var. Onlarla yolunu ayırmamaya çalışan bir isteğimiz var. Daha önceki editöryal ekibin tamamının hanımlardan oluşmasından kaynaklı, daha çok hanımlara hitap eden bir hali vardı derginin. Şimdi erkek okurların da dikkatini çekmek isteyen, buna hevesli olan bir Nihayet ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.



Derginin yapısına dair konuşan Özel, şöyle devam etti:



"Kafamızda bir 'Nihayet' imgesi var. Nihayetin karakterine, sesine ve üslubuna dair kafamızda bazı tanımlar da oluştu ama bunları, en azından bu evrede paylaşmak istemiyoruz. İleride, kafamızda biraz daha netleştikçe paylaşacağımız şeyler olacak. Derginin, değişimi yakalayan, olup bitenlere karşı duyarlılık geliştiren bir tarafı olması gerekiyor. Bunun için de sorular üretmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Sorular soran dosyalar ve kapaklar yaptık. Bu soruların bir kısmının cevaplarını biliyorduk, diğer kısmının da cevaplarını bilmemiz şart değil, doğru soruları sormaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de soru sorma işinden geri durmak istemiyoruz."





- "Geniş bir kadro var"

Ahmet Murat Özel, sabit yazarların dışında her sayıda ayrı yazarlarla çalıştıklarına işaret ederek, "İçerik üretimi konusunda biraz 'hiperaktif' olmasını istiyoruz derginin. Yazar, çizer, ilgili, fikir aktaran çok geniş bir kadro var. Bu işin kolektif bir iş olduğunun farkındayız ve böyle devam etmesini de istiyoruz. Ortak bir yerde buluşmak üzere geniş bir alanı gözlemliyoruz. Bu içeriği artırarak devam etmek, başka yerde olmayan içerikleri sağlamayı düşünüyoruz. Son sayılarda, dünyada dikkati çeken isimlerle röportajlar yaptık. İçerik üretme konusunda bir hiperaktivite sağlamak istiyoruz." diye konuştu.



Toplantıya Hüsrev Hatemi, İsmail Kara, Ömer Lekesiz, Ahmet Kot, Yıldız Ramazanoğlu, İbrahim Tenekeci, Suavi Kemal Yazgıç, Furkan Çalışkan, Mustafa Akar, Mehmet Ali Çalışkan, İsmail Kılıçarslan, Samed Karagöz, Abdulhamit Güler, Melike Günyüz, Asım Gültekin, Mustafa Enesoğlu, Hasan Öztürk, Mahmut Bıyıklı, Taha Kılınç, Güray Süngü, Mustafa Nezihi Pesen, Mustafa Armağan, Mehmet Şeker, Yunus Emre Tozal ve Ayça Örer gibi birçok davetli katıldı.



Konukların da dergiye dair görüşlerini aktardığı toplantıda, Uğur Önür ve Sedat Anar mini bir konser verdi.







- "Nihayet" dergisi



Bu ay 37. sayısıyla ve yeni haliyle okuyucuya "merhaba" diyen dergi, yılın ilk sayısında "Evdeki kitaplardan nasıl etkileniriz?" sorusuna bir cevap arıyor.



Dergide, "Babamın Kitapları veya Bir Kütüphaneyle Büyümek" dosyasında farklı yaş ve meslek grubundan isimler, kendilerine intikal eden kütüphaneleri ve onların düşünce serüvenleri üzerindeki etkisini anlatıyor.

Ümit Meriç, Asım Cüneyd Köksal, Yusuf Kot, Ahmet Murat ve Sümeyye Kavuncu bu dosyaya yazılarıyla katkı sağlıyor.



Bu sayının ikinci dosyasında ise kitapların aidiyet işareti "ekslibris", Hasip Bektaş, Nurgül Arıkan, İlker Şahin, Beyza Karakaya ve Kübra Kuruali Yaşar'ın yazılarıyla inceleniyor.

Ayrıca derginin açılış sayfalarında Mustafa Özel, Ömer Lekesiz, M. Fatih Kutan'ın yazıları ve Harun Tan'la yapılmış söyleşiler yer alıyor.











