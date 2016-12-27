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Yeni Türk sazı "tarab" tanıtıldı

- Yaylı çalgılar sınıfına giren sazın tanıtıldığı gecede, Yaprak Sayar'ın misafir sanatçı olduğu bir tarab konseri verildi - YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özkeçeci: - "Böyle zorluklar atlattığımız bir zamanda, yeni Türk müziği enstrümanı tarabı müziğimize kazandırdığımız için çok mutluyum" - "Tarab benim için bir dost, arkadaş, dert ortağı ve sırdaş. Ergonomisi, rahat taşınabilirliği, akorunu kaybetmemesi gibi özellikleriyle, çok pratik bir uygulama alanına sahip"

Yeni Türk sazı

İSTANBUL (AA) - Prof. İlhan Özkeçeci tarafından geliştirilen yeni Türk musikisi enstrümanı "tarab", düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle hazırlanan program, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi.

Yaylı çalgılar sınıfına giren tarabı projelendiren ve dizayn eden YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı Prof. İlhan Özkeçeci, 1985'ten beri üzerinde çalıştıkları sazı anlattı.

Konuşmasına 15 Temmuz'dan bu yana ülkenin içinden geçtiği duruma değinerek başlayan Özkeçeci, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Umarım bu olaylar bir daha yaşanmaz. Böyle zorluklar atlattığımız bir zamanda, yeni Türk müziği enstrümanı tarabı müziğimize kazandırdığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Özkeçeci, tanbur ve rebap enstrümanlarından esinlenerek tarabı hazırladıklarını aktararak, Türk musikisine ilk defa tescilli bir saz kazandırıldığını vurguladı.

Sazı bütün dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Özkeçeci, şunları kaydetti:

"Tarab benim için bir dost, arkadaş, dert ortağı ve sırdaş. Ergonomisi, rahat taşınabilirliği, akorunu kaybetmemesi gibi özellikleriyle, çok pratik bir uygulama alanına sahip. Türk musikisinin bu gününe ve geleceğine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bizim için çok önemli olan bu çalışmanın yürümesine katkı sunulması da ayrıca önemli. Destek olan herkese büyük bir teşekkür borçluyuz."

Tanıtımın ardından, Yaprak Sayar'ın misafir sanatçı olduğu, sanat yönetmenliğini ise Celal Eser'in üstlendiği bir tarab konseri verildi.

Konserde Prof. İlhan Özkeçeci'ye, Mustafa Şahin, Enes Üstün ve Selman Özkeçeci tarabla, Aslıhan Özel klasik kemençeyle, Esra Berkman kanunla, Esat Şar tanburla, vurmalı çalgılarla da Mert Nar eşlik etti.

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EnstrümanProf. İlhan ÖzkeçeciTarabTürk Musikisi
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