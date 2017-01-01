Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Yeni yıla denizde girdiler

- Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren 22 kişiden oluşan grup, 2017 yılını denize girerek karşıladı

Yeni yıla denizde girdiler

ANTALYA (AA) - Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden 22 kişinin bulunduğu grup, 2017 yılını da denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren grup üyeleri, saat 00.00'da denize girdi.

Soğuk havaya aldırmadan yeni yıla denizde giren grup üyeleri bir süre yüzdükten sonra sahile çıktı. Grup üyeleri yeni yılın mutlu ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu.

Denizden çıktıktan sonra açıklama yapan gruptakilerden Necati Yayla, soğuğa aldırmadan yeni yılı denizde karşıladıklarını söyledi.

Yeni yılın terör ve acıdan uzak olması temennisinde bulunan Yayla, "Her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Yeni yıl huzur, mutluluk ve güzellikler getirsin." dedi.

Doğukan Sarıkaya ise 2017 yılının Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

2017 yılının ilk saniyelerini sahil civarındaki eğlence yerlerinden atılan havai fişek gösterilerini izleyerek geçiren grup, daha sonra sahilden ayrıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AntalyaYüzerek Girdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.