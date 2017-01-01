BİLECİK (AA) - Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri, Eskimoların yaşadığı, kardan ev olarak bilinen "iglo" yaparak, yeni yıla burada girdiler.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, tatili fırsat bilerek stres atmak için çıktıkları bahçede kar topu oynarken Eskimoların kaldığı iglo yapmaya karar verdi.

Bahçeden kalıplar halinde topladıkları karlarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından içine 18 kişinin girebildiği iglo yapan liseliler, burada çay içip, sohbet etti.

12. sınıf öğrencisi Serdar Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son günlerde yoğun kar yağışı sonrası pansiyonun bahçesinde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştığını söyledi.

Bu kar yağışını değerlendirmek istediklerini belirten Çiftçi, "Okullar da iki gün tatil edilmişti. Böyle bir etkinlik ortaya çıkardık. Yaklaşık 15 kişi 3 saat çalışarak iglo, yani kardan evi yaptık. Derslerden de bunalmıştık, bu etkinlik bize iyi geldi. Böylece derslerin yoğun etkisini bir kenara atmış olduk. Yeni yıla burada eğlenerek girmek, bizler için güzel oldu.'' diye konuştu.



