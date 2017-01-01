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Yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli

- Erzurum'da böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır diyalize giren ve organ nakli bekleyen Ağrılı Yasin Altan'a, yeni yılın ilk dakikalarında börek nakledildi

Yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakli

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır diyalize giren ve organ nakli bekleyen Ağrılı Yasin Altan'a, yeni yılın ilk dakikalarında börek nakli yapıldı.

Haftanın 3 günü 5 saat diyalize giren ve uygun böbreğin nakledilmesi için 7 yıldır bekleyen Yasin Altan (28), Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan böbreğinin uyumlu olduğu haberiyle büyük mutluluk yaşadı.

Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyatla Altan'a yeni yılın ilk dakikalarında böbrek nakledildi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk dakikalarında organ naklini yaptıklarını söyledi.

Öztürk, "Bize Samsun'dan organ olduğu bildirildi. Nakil için belirlenen 3 hasta arasından Yasin Altan seçilerek böbrek nakline uygun bulundu. Kendisini gece yarısı yeni yıla girdiğimiz saatte ameliyata alarak böbrek nakli gerçekleştirdik. Hastamız şu an yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyor." diye konuştu.

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