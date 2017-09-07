"Yersiz Yersizlik" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ressam Şinasi Göktürkler'in "Yersiz Yersizlik" adlı dördüncü kişisel sergisi, Trump Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin yaptığı sergide, ressam Göktürkler'in son iki yıl içinde karşılaştığı göçmen çocuklar ve çocuk işçileri resmettiği eserleri yer alıyor.

Sanatçı eserlerini tuval, kumaş ve kağıt üzerine resmederek, her imgeyle izleyiciyi ayrı bir hikayenin içine davet ediyor.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar Bölümü'nde tamamlayan Göktürkler, eserlerinde kullandığı figürleri "ikiz"leyerek veya bölüp parçalayarak olduğu halden başka bir şekle dönüştürüp sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Resimlerindeki simetrik imajlar ile dikkat çeken sanatçının sergisi, 6 Ekim'e kadar Trump Alışveriş Merkezi B-3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.





