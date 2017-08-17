Yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşayan bankacı İmam Uzun, küçük yaşlarda hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığını, emekli olduktan sonra geçim kapısı haline getirdi.

Bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını tarihi Büdeyri Han'daki küçük dükkanında oyma işlemi yaparak birer sanat eserine dönüştüren Uzun'un, Kur'an-ı Kerim'den ayetleri işlediği hediyelik eşyalar ilgi görüyor.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren el sanatlarına ilgisi olduğunu belirterek, özellikle su kabağı oymacılığını çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce emekli olduğunu ve yıllardır hobi olarak zevkle yaptığı bu işi mesleğe dönüştürdüğünü anlatan Uzun, "Bu işi severek yapıyorum. İşlediğim su kabaklarını da kendim yetiştiriyorum. Çok sevdiğim kabaklarımı Kur'an-ı Kerim'den ayet ve harflerle süslemek beni daha da mutlu ediyor." dedi.

- "En sevdiğim işe en kıymetlilerimin adlarını işliyorum"

Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabaklarımı işlemeye kıyamıyordum. Sonra en sevdiğim işe en kıymetlilerimi işlemeye karar verdim. Allah'ın ve efendimiz Hazreti Muhammed'in adını yazmaya başladım. Kur'an-ı Kerim'den harfleri, sureleri işliyorum. Bu beni inanılmaz şekilde rahatlatıyor. Yaptıklarım insanların da dikkatini çekmeye başladı. Gelip inceleyenler oluyor. İnternet ve telefon üzerinden talepler oluyor. İsteklere göre ayetler de işliyorum. Dünyada Allah'tan, Hazreti Muhammed'den daha çok sevilecek kimse var mı? O yüzden en sevdiklerimi işliyorum."

Uzun, yaptığı desenlerin yoğunluğuna göre yapımının bir ya da iki gün sürdüğünü dile getirerek, "Su kabaklarının küçük ve eğimli olmaları nedeniyle hediyelik eşyaların yapılışları farklılık gösteriyor. Zaten fiyatlarını da bu özellikleri belirliyor. İnsanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Burada 60 çeşit gece lambası var. İnsanlar buraya gelerek beğendiklerini seçip alıyorlar. Yaptığımız işlerle kentte turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.