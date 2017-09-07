Yetmiş çeşit malzemeden mozaik

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep Mozaik Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, ekibiyle 70 çeşit malzeme kullanarak, Yunan mitolojisinde evrensel ırmağın tanrısı kabul edilen Okeanos ve eşi Tethys'in mozaiğini hazırladı.

Mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, kentte önemli bir değere sahip gastronomi ile mozaiği birlikte sanata dönüştüren bir çalışma yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Sökücü öncülüğündeki 8 kişilik ekip, hububat, baharat ve kurutmalıkların yer aldığı 70 çeşit malzeme kullanarak, ikişer metre yükseklik ve genişlikteki Okeanos ve eşi Tethys mozaiği yaptı. 10 günde tamamlanan, orijinali Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan eser, Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Sökücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıldır mozaik sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Bugüne kadar doğal taş, cam ve birçok malzemeden mozaikler yaptığını ifade eden Sökücü, mozaiklerin kenti Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Son çalışmasında gastronomi ile mozaiği yan yana getirdiğini belirten Sökücü, "Gaziantep, gastronomi kenti olmasıyla dikkati çekiyor. Bizler de bu konulara yöneldik ve yıllar içinde birbirinden farklı eserler yapmaya başladık." dedi.

Çalışmalarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Sökücü, "Yiyeceklerin binbir çeşit rengi var. Doğa bize çok cömert davranmış. Bunları bir araya getirirince mozaiği oluşturuyorsunuz. Okeanos ve eşi Tethys'in mozaiği hem rengi hem de görselliğiyle gerçekten çok etkileyici bir çalışma oldu. Bu çalışmayla hem hububatlarımızı tanıtmak hem de birbirinden güzel mozaiklerimizi göstermek istedim. Bu çalışmalara 'gastromozaiği' dedim." ifadelerini kullandı.

Eserinde kullandığı malzemeler arasında fasulye, mercimek, nohut, karabiber ve tarçının da bulunduğunu dile getiren Sökücü, şunları kaydetti:

"İnsanlar bu çalışmayı ilk gördüklerinde resim sanıyorlar. Yanına yaklaştıklarında mercimek ve nohutu görünce çok şaşırıyorlar. Gaziantep'te ne kadar çok renkli yiyeceklerin olduğunu görüyoruz. Bu güzellikler tarihi miras Zeugma ile birleşince, ne kadar çok zenginliğin olduğunu görüyoruz. Bu çalışmayla Gaziantep'i yurt dışında tanıtmak istiyoruz."



