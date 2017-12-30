Yılbaşında kaybettiği annesine hasretini çantasına sarılarak dindiriyor

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Vodafone Arena Stadı'nda görevliyken gerçekleşen terör saldırısından kurtulan ancak Ortaköy'deki saldırıda hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Hatice Koç'un kızı 3,5 yaşındaki Hiranur, anne özlemini ondan geriye kalan eşyalara sarılarak dindiriyor.

Hatice Koç'un, Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden babası Abdullah Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kızını kaybetmenin acısını hala içlerinde hissettiklerini vurgulayarak, Hiranur'u kızlarının yerine koyduklarını söyledi.

Kızının, rızkını kazanmak için Hiranur'a hamileyken çalıştığını, doğumdan sonra da çalışmaya devam ettiğini anlatan Koç, "Yılbaşı gecesi çocuğumun şehit olduğunu öğrendik. Terör ateşi bizi de yaktı. Allah kimsenin başına vermesin tam bir sene oldu. Hala bunun acısını çekiyoruz." diye konuştu.

Koç, Allah'ın torununu kendisine bağışladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Torunum şu an 3,5 yaşında. Kızım İstanbul'da doğum yaptıktan 15 gün sonra bize getirdi. Sütten kesildikten sonra tekrar İstanbul'a güvenlik görevlisi olarak gitti. Kızım Beşiktaş'taki terör saldırısından 15 dakikayla kurtulmuştu. Beşiktaş saldırısından sonra buraya geldi, kafasını dağıttı bizleri gördü, çocuğunu sevdi tekrar görevine döndü. Ben 'Gitme, benim kazancım hepimize yeter' dedim. Ama o çocuğunun rızkı için yine de gitti."

Hiranur'un annesinden geriye kalan bir çift minik çorap ile sırt çantasına ayrı bir ilgi duyduğunu aktaran Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği oyuncak bebeği de çok sevdiğini dile getirdi.

- "Çocuk, annem diye çantaya sarılıyor"

Gün içinde çok sayıda oyuncağıyla oyalandığını ancak zaman zaman çorap ile çantayı ninesinden istediğini ifade eden Koç, şöyle devam etti:

"Kızım Hatice, işe giderken Hiranur'un çoraplarını çantasına koyar, yanında götürürdü. Onları koklayarak kızının hasretliğini gideriyordu. Kızım vefat ettikten sonra Hiranur, o çorapları bazen ayağına giymeye çalışıyor, bazen kokluyor, annesinin çantasına sarılıyor. Yani bunlarla Hiranur annesinin kokusunu alıyor. Biz görünce dayanamıyoruz tabii ki. Kaldırıp bir kenara koyuyoruz, istediği zaman tekrar veriyoruz. Çocuk, annem diye çantaya sarılıyor, çoraplara sarılıyor. Durum bu Allah kimsenin başına vermesin."

- "Allah devletimizden razı olsun"

Koç, devletin bu olay sonrası bütün kurumlarıyla yanlarında olduğuna değinerek, "Allah razı olsun evimizi boş bırakmadılar. Maddi, manevi yardım ettiler. Allah Cumhurbaşkanımızı, devlet adamlarımızı başımızdan eksik etmesin. Gerekeni yaptılar hala yapmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Ölen kızımın yerine koydum onu"



Anne Döndü Koç ise kızının eşinden boşanmış olmasından dolayı torununa bir haftalıkken bakmaya başladığını hatırlattı.

Şimdilerde tek amacının Hiranur'a iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu kaydeden Koç, şunları dile getirdi:

"Hiranur bir haftalıktı ben büyüttüm. Şimdi 3,5 yaşında. O saldırı günü saat 15.00 gibi telefonda Hiranur ve bizimle görüştü. Kızına oyuncak almıştı kendi getiremedi ama oyuncaklar geldi. Ben Hiranur'a gayet iyi bakıyorum. Ölen kızımın yerine koydum onu, büyütüyorum. Allah kimseye bu acıyı vermesin, şehit annesi olduğum için gururluyum. Rabbim devletimizi, bayrağımızı hiçbir zaman yere indirtmesin. Hiranur'a annesinin resimlerini gösteriyorum. Annesinin eşyalarını hiç bozmadım."