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Yıldız Savaşları'nın yıldızı kalp krizi geçirdi

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin kadın oyuncusu Carrie Fisher'in (60) uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yıldız Savaşları'nın yıldızı kalp krizi geçirdi

NEW YORK (AA) - Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin kadın oyuncusu Carrie Fisher'in (60) uçakta kalp krizi geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlü magazin haberleri yayını TMZ'nin haberine göre, Londra-Los Angeles uçuşu sırasında kalp krizi geçiren Fisher, ilk müdahalesinin ardından Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldız Savaşları'ndaki "Prenses Leyla" rolüyle tanınan Fisher'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Fisher'le aynı uçakta bulunan sinema sanatçısı Anna Akana, Twitter hesabında, ünlü oyuncunun uçuş sırasında birden nefesinin kesildiğini yazdı.

Muhabir: Selçuk Acar
 

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