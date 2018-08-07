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Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu

Elazığ’da Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu. Elazığ Kültür Sanat Festivali kapsamında, 29 Ağustos tarihinde, Mesire Alanı açılışında, Yılın Enleri Ödül töreni gerçekleşti. Ayşen LaçinelYılın Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı” ödülünü aldı.
Ödül töreni ve Mesire Alanı açılışı TBMM Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtuluş ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından yapıldı. Elazığlılar, bürokrat, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile açılışta buluştu.
 
Hayat bir öğrenme yarışıdır, öğrenme yaşı devam ediyor
 
Yılın Marka Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanı ödülünü alan Ayşen Laçinel, ödülünü organizasyona büyük emek veren, ev sahipliği yapan eğitimci Eralp Sarıkamış’tan aldı.
Tören sırasında bir konuşma yapan Ayşen Laçinel, “Hayat bir öğrenme yarışıdır, öğrenen öğreten yaşamın anlamını gerçekleştirenlerdir. Öğrenme yarışı devam ediyor’ diyerek ödülü verenlere teşekkür etti. Eğitimci, danışman kariyer koçu olarak ulusal ve uluslararası önde gelen kurumlarla çalışan Ayşen Laçinel, pek çok başarılı yöneticiye de kariyer koçluğu yapmaktadır. Biruni Üniversitesi’nde iletişim dersleri de veren Ayşen Laçinel, gençleri üniversite sıralarından iş dünyasına da hazırlamaktadır.
 
Elazığ’da Yılın Enleri Ödüllerini alan isimler şunlardır:
Ayşen Laçinel, Çiğdem Batur, Uğur Yıldıran, Miray Daner, Gökhan Keser, Kubilay Aka, Derya Uluğ, Abdullah Öztoprak, Tolga Ortancıl, Ayhan Özen, Ersan Er, Uğur Can Akgül ödül alan ünlü isimler oldu.
 
 



 

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