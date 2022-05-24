Yılın Müzesi Silletto Ödülü'nü kutladı

Kadim Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından Bayburt’ta kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Konseyi'nin himayesinde müzeciliği geliştirmek, kurumsal ve profesyonel yapılarına katkı sunmak, tanıtmak ve teşvik etmek, özgün müzeleri görünür kılmak amacı ile 1977 yılında kurulan Avrupa Müze Forumu tarafından gerçekleştirilen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri yarışmasında kazandığı 2021 Silletto Ödülü’nü iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok davetlinin katılımıyla Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutladı.

Cemal Reşit Rey’de Muhteşem Gece

2021 Yılında Avrupa’da Yılın Müzesi ödülü kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin düzenlediği gecede, devlet sanatçısı Gülsin Onay ve Devlet Opera Sanatçısı Burcu Soysev’in “köklere yolculuk” adlı konserleri, Türkolog Ali Canip Olgunlu’nun “Dedem Korkuttan Sözler” söyleşisi ve İstanbul Opera Sanatçılarından oluşan koronun söylediği “sevmek nedir” adlı parça büyük beğeni topladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından, Türk turizmine yaptığı katkılar nedeniyle Kenan Yavuz’a özel Türsab ödülü verilen geceye, Ankara Valisi Vasip Şahin, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Fırat Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül, Manifesto İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özkan ve CEO’su Selin Bozkurt, Eski Şanlıurfa Milletvekili Prof. Zeynep Karahan Uslu, TÜRSAB Başkanvekili Ali Bilir, Avrupa Müze Forumu ve ödüllü müzelerin yöneticileri, 2022 Yılı Avrupa’da Yılın Müzesi seçilen İspanya Museu Del Calcat, yurt içi ve yurt dışından iş, sanat ve medya dünyasından 1000’e yakın davetli katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Silletto Vakfı Başkanı Carrol Jakson ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise tebrik mesajı paylaşarak Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni tebrik etti.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz yaptığı konuşmada, “Köyüme, toprağıma, vatanıma, köklerime borcumuzu ödemek için başlattığımız yolculuğumuzun hikâyesi, dalga dalga büyüyerek bugün buraya, Cemal Reşit Rey salonuna ulaştı. Unutulmamasını istediğimiz güzelliklerimizi Anadolu’nun bize bahşettiği hediyesi olarak kabul ettik ve emeğimizi yele vermeden başladık çalışmaya. Hasretimizi, sevdamızı, masallarımızı, ezgilerimizi, türkülerimizi, estetiğimizi ve muhabbetimizi yeniden yaşamak ve yaşatmak için çıktığımız bir amatör yolculuğun, böylesine muhteşem bir manzara ile karşılaşması bizim için adeta bir rüya… Müzemizi gezerken dua eden ve duygulanıp ağlayan insanlarımızı gördükçe, tutkumuz büyüdü, heyecanımız arttı, yolumuz ve yolculuğumuz manevi bir lezzet ile bezendi. Nasıl oldu biz de bilemedik. Bayburt tabiri ile “taşları düzdük, ağaçları örttük” tandır yaktık, tırpan biçtik, gaz lambası ışığında sohbet ettik, hedik haşladık. Kapıları kilitlenmeyen evlerin diyarında; dostluğu, kardeşliği, kadim kültürümüzü bugüne ve yarınlara taşımak istedik. Biz olmanın keyfini, huzurunu dostlarımız ile doya doya yaşadık. 2021 yılı Avrupa’da Yılın Müzesi ödülümüz ile birlikte sesimiz daha gür yankılandı. Kadim kültürümüzü, Türk-İslam medeniyetinin ilk filizlendiği toprakların başında gelen, Dedem Korkut diyarı Bayburt’u, Anadolu’muzun güzelliklerini Dünya’ya taşıdık. Tüm kalbimle inanıyorum ki, çocuklarım ve hemşehrilerim bu esere sahip çıkacaklar. Mensubu olmaktan onur duyduğum büyük Türk milletinin yarattığı medeniyeti ve kadim Anadolu kültürünü geleceğe taşıyacak ana kolonlardan biri olacak müzemiz” dedi.

Anadolu’nun kadim toprağı Bayburt’u ve ülkemizi Dünya’nın en prestijli ödülü ile buluşturan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile gurur duyduklarını dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bu muhteşem gecede bizimle olan ve mutluluğumuzu paylaşan sizlere çok teşekkür ediyor ve hepinizi Bayburt’a bekliyoruz” dedi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise “Ülkemiz müzecilik alanında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, devlet müzelerimiz gibi özel müzecilik faaliyetlerini destekliyor ve özel bir önem veriyoruz. Ödüllü müzelerimiz sayesinde ülkemizin güzellikleri yurt dışında daha çok, daha fazla duyuluyor. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, inanıyorum ki Anadolu’nun her kösesinde başka projelere ilham olacaktır” dedi.

Gecede konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin “Görev yaptığım her yerde başta müzelerimiz olmak üzere kültür ve sanat faaliyetlerini destekleme gayretinde oldum. Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmanın yolu müzelerden geçiyor. Doğduğum Bayburt toprağından böylesine başarılı bir müzenin çıkması beni ayrıca gururlandırıyor. Kültür derinliğimizi görünür kılmakta gösterdiği başarılı çalışmalar ile Avrupa’da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni gönülden tebrik ediyorum. Böylesine amatör bir ruh ile yapılan bir çalışmanın geldiği nokta daha birçok projeye örnek teşkil edecektir” dedi.

Etkinlik, “Güzel Vasf Eyleyim Hallerin Senin" isimli Bayburt türküsünün hep birlikte söylenmesi ile sona erdi.

