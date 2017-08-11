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Yılmaz Erdoğan, "Münaşaka" ile Harbiye'de sahne aldı

- Tiyatro sanatçısı Yılmaz Erdoğan, "Münaşaka" adlı tek kişilik gösterisiyle, İstanbullu sevenleriyle buluştu

Yılmaz Erdoğan,

İSTANBUL (AA) - Uzun bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşan Yılmaz Erdoğan, "Münaşaka" adlı tek kişilik gösterisiyle, İstanbullu sevenleriyle buluştu.

"BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan sanatçı, tiyatro oyunları ve sinema filmlerine tek kişilik gösteriyi de ekledi.

Tiyatro sahnesine verdiği aradan bu yana hem dünyada olup biteni hem kendi anılarını gösterisine taşıyan Erdoğan, İstanbullulara neşeli anlar yaşattı.

Erdoğan, uzun bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşarak, gösterisinde hayatından kesitler anlatıp, dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair tespitlerini paylaştı.

Kendi iç yolculuğunu ve tecrübelerini aktaran Yılmaz Erdoğan, izleyicileri de gösteriye dahil ederek, hem güldürüp hem de düşündürdü.

Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen tek kişilik gösterisinin ardından Ayvalık, Altınoluk, Çeşme, Bodrum ve Marmaris'te gösterisini sahneleyecek.

- "BKM Açıkhava'da 2017"

Candan Erçetin konseriyle 9 Ağustos'ta başlayan etkinlikler kapsamında, 10 Ağustos'ta MFÖ, bu akşam da Yılmaz Erdoğan tek kişilik gösterisini sevenleriyle buluşturdu.

"BKM Açıkhava'da 2017" etkinliklerinde 12 Ağustos'ta Şebnem Ferah, 14 Ağustos'ta Anadolu Ateşi, 15 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 16 Ağustos'ta Funda Arar, 18 Ağustos'ta ise Ata Demirer sahne alacak.

Etkinlikler, Candan Erçetin'in 19 Ağustos'ta gerçekleştireceği kapanış konseriyle sona erecek. Konser ve gösteriler saat 21.00'de başlayacak.

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