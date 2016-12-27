Yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın kurtarıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezine 36 kilometre uzakta bulunan Esen köyündeki evinde doğum sancıları başlayan Senem Dayan'ın (19) yakınları, durumu 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezine bildirip yardım istedi.

Bunun üzerine 112 Acil Servis personeli ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), bir kamyona yüklenen snowtrack türü paletli ambulans ve lastikli bir başka ambulansla bölgeye hareket etti.

Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yoluna devam eden ekipler, Uzunveli köyü mevkisine kadar geldi. Buradan sonra yolun kardan kapalı olması nedeniyle lastikli ambulansla ilerleyemeyen ekipler, snowtrack ile Dayan'ın evine ulaştı.

Evdeki ilk müdahalenin ardından Uzunveli köyüne kadar getirilen Dayan, buradan lastikli ambulansa alınarak, yaklaşık 5 saatlik çaba sonucu Ağrı Kadın Doğum Hastanesine götürüldü.

Tedavisi süren Dayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nusret Dayan (25), 9 aylık hamile eşinin doğum sancılarının aniden arttığını söyledi.

Köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapalı olduğunu belirten Dayan, "Yollar kapalı olduğundan hastaneye götüremedik. Yardım istedik. Allah razı olsun, sağlık ekipleri gelip götürdüler." dedi.

Muhtar Turan Çakatay ise "Köyde doğum yapacak hastamız vardı. Yollarımız kapalı olduğundan 112 Acil Servis ekiplerini aradık. Geldiler, yolları açtılar, hastamızı kurtardılar." diye konuştu.