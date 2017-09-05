"Yönelişler - Kaşifin Yolculuğu" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam Tülin Kaynak'ın "Yönelişler - Kaşifin Yolculuğu" isimli 7. kişisel sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılan sergisini AA muhabirine değerlendiren Kaynak, sergisinde 44 parça resim olduğunu belirtti.

Kaynak, evrenin bilinmeyen yönlerine renk ve fırça darbeleriyle dikkat çekmek istediğini belirterek, serginin UNICEF yararına düzenlendiğine dikkat çekti.

Çalışmalarında görünmeyen duyguları görünür hale getirmek istediğini vurgulayan sanatçı, "Resim yapmak, bitmeyen bir arayış. Ben de bunu sevgi ve umutla bulacağım diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak, şöyle devam etti:

"Resimlerimde, tüm evrene ve düzene karşı sevgi vardır. Acıları da görüyorum ama bu durumun düzenin bir parçası olduğunu biliyorum ve ileride bu acılar da bitecek diyorum. Resmimde en üzüntülü zamanlarda bile bir umut oluyor. Tuvalin karşısındaki hayatı seviyorum ve bu sevgimin resmin içinde olmasını umuyorum. Günlerimi büyük çoğunlukla atölyede geçiriyorum. Sözcüklere dökemediğim her şey resimlerimde anlam buluyor ve ben orada özgür olduğumu düşünüyorum."

Ressam Tülin Kaynak'ın "Yönelişler - Kaşifin Yolculuğu" isimli kişisel sergisi, 14 Eylül'e kadar gezilebilecek.