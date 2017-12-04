Yorgun turna kurtarılamadı

KARS (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, göç ederken yorgun düşerek bir kahvehanenin bahçesine düşen turna, tedavi için getirildiği Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde öldü.

İlçeye bağlı Çarşamba mevkisindeki vatandaşlar, Alper Arslan'ın işlettiği kahvehanenin bahçesinde yorgun halde bir turna buldu. Turnayı kahvehaneye alıp karnını doyuran vatandaşlar, daha sonra hayvanı Oltu Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Turna buradaki görevlilerce tedavisinin yapılması amacıyla Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada koruma altına alınıp bakımı ve tedavisine başlanılan turna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Uzlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelde merkezden çok güzel haberler verdiklerini ancak bugün üzücü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Turnanın Erzurum'dan Kars'a getirildiğini anımsatan Uzlu, "Turna geldiğinde yaşamsal verileri değerlendirildi. Ayaktaydı ancak çok düşkündü. Özellikle kondisyonu gücünü belirtebilecek fizik muayenesinde, göğüs kaslarının tamamıyla yok olduğunu gördük. Hızlı bir beslenme için uygun gıdalarla beslemeye aldık." dedi.

Doç. Dr. Uzlu, besledikleri turnadan alınan tahlilleri incelediklerini anlatarak, şu bilgileri aktardı:

"Turnayı beslemeye alırken diğer laboratuvar tahlillerini aldık, laboratuvar tahlilleri sonucu özellikle kırmızı kan hücrelerinin çok yoğun şekilde parçalandığını gördük. Buna bağlı olarak da kanda diğer değişimler vardı. Turnanın kanlı ishal olduğunu dışkılarından tespit ettik, bununla ilgili tahlilleri yaptık ama bu sabaha karşı barınağında öldüğünü gördük."

Turnaya kan nakli yapıp kaybolan kanı yerine koyamadıklarını ifade eden Uzlu, "Turnamız maalesef hayatını kaybetti. Çok önemli bir tür, gruptan geri kalması onun uzun zamandan beri hasta olduğunu gösteriyor. Zaten bu kadar kas erimesinden de bu hastalıktan muzdarip olduğunu gösteriyordu. Yaşatmayı çok isterdik." diye konuştu.