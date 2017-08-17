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Yozgat Valiliği köy çocuklarını sinemayla buluşturuyor

- Köy Sineması Projesi kapsamında kurulan gezici sinemaya, ilk durağı Özler köyünde çocukların yanı sıra yetişkinler de büyük ilgi gösterdi - Vali Yurtnaç: - "Küçük paralar harcayarak sıra dışı bir şeyler yapalım istedik. Köylerde sinema başlattık"

Yozgat Valiliği köy çocuklarını sinemayla buluşturuyor

YOZGAT (AA) - Yozgat Valiliği, Köy Sineması Projesi kapsamında ilçe, belde ve köylerde yaşayan çocukların sinemayla buluşması için gezici sinema kurdu.

Gezici sinema aracının ilk durağı, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyü oldu. Köy meydanında düzenlenen etkinliğe, çocukların yanı sıra yetişkinler de büyük ilgi gösterdi.

Sinan Sertel’in yönetmenliğini yaptığı "Bir gün bir çocuk" adlı sinema filmini izlemeye gelenlere temsili bilet verilip, mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Vatandaşlarla filmi izleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gelişmenin sadece fiziki binalarla, yolların, köprülerin yapılmasıyla değil, insanın kültürel hayatının zenginleşmesiyle de olduğunu belirtti.

Bu maksatla köylerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmak istediklerini aktaran Yurtnaç, şunları söyledi:

"Yozgat Valiliği olarak küçük paralar harcayarak sıra dışı bir şeyler yapalım istedik. Köylerde sinema başlattık. Bunun için bir araç aldık, led ekran koyduk, şimdi Yozgat’ın köylerinde akşamları sinema oynatacağız. Sinemaya gençler ve aileleri geliyor, onlara patlamış mısır, meyve suyu ikram ediliyor hatıra olarak saklasınlar diye de örnek bilet veriyoruz. Bunlar çocuklarımızın kültürel hayatının zenginleşmesi için yapılan faaliyetlerdir, bunları devam ettireceğiz."

Çocuklardan Ecrin Karayılmaz da ilk defa sinema gördüğünü ifade etti.

Almanya’dan köyüne tatil için gelen Amine Hansu da "Yaz tatilinde köye geliyoruz, düğün dernek haricinde ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Çok mutlu oldum, gerçekten çok değişik bir etkinlikti, çok güzeldi." diye konuştu.

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