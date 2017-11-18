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Yozgat'ta kadın cinayeti

- Ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu

Yozgat'ta kadın cinayeti

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta bir kişi ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Sorgun ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde yaşayan Salih Karadavut (40) boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Habibe Karadavut'u (28) aynı mahallede yaşadığı babasının evine giderken, sokak ortasında bıçakladı. Karadavut daha sonra ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Sokakta bir kadının yerde yattığını gören vatandaşlar da durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Karadavut'un cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Çiftin, 7 yaşında bir kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

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Kadın CinayetiSorgun
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