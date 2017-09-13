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Yozgat'ta köy sineması 5 bin çocuğa ulaştı

- Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç: - "Çocuk gülerse dünya güler. Biz de çocuklarımızı güldürmek, eğlendirmek, eğlenirken düşündürmek için yola çıktık"

Yozgat'ta köy sineması 5 bin çocuğa ulaştı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın ilçe, belde ve köylerindeki çocukların sinemayla tanışması için Valilik tarafından başlatılan projeyle yaklaşık 5 bin 200 çocuk köy sinemasıyla tanıştı.

Köy sinemasının son durağı Şefaatli ilçesi oldu. Sinema izlemeye gelen çocuklara ve ailelerine temsili bilet verilip, gerçek sinema ortamının oluşması için de patlamış mısır ve meyve suyu dağıtıldı. İlçe meydanında 700 kişi sinema izlemenin keyfini çıkardı.

Vali Kemal Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacına ulaştığını belirtti.

Projeyle ilçe, belde ve köylerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmayı amaçladıklarını anımsatan Yurtnaç, "Çocuk gülerse dünya güler" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Biz de çocuklarımızı güldürmek, eğlendirmek, eğlenirken düşündürmek için yola çıktık. Yeni yetişen gençleri kültür ve sanatla zenginleştirip, onların hayattan tat almalarını sağlamak istiyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Yozgat Valiliği olarak küçük paralar harcayıp sıra dışı bir şeyler yaptık. Bir araç aldık ve bu araca iki yönlü ekran taktırdık. Yozgat genelinde 13 noktaya aracımız giderek o bölgede yaşayan çocukları sinema ile buluşturdu. Bu 13 merkezde 5 bin 200 civarında kişiye ulaştık. Bu da yaptığımız işin amacına ulaştığını gösteriyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürel hayatına dokunduğumuzu düşünüyorum."

Projenin ilerleyen zamanlarda devam edeceğini aktaran Yurtnaç, projede gönüllü çalışanlara teşekkür etti.

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Köy SinemasıYozgatYozgat Valiliği
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