Yücel Çakmaklı vefatının 8. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Yapımcı, yönetmen ve senarist Yücel Çakmaklı, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleşen törene, Çakmaklı'nın ailesi, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Çakmaklı'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bahadır Çakmaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının çok iyi bir aile reisi olduğunu söyledi.

Babasını özlemle andığını dile getiren Çakmaklı, "Onu çok özlüyoruz. Dua ediyoruz. Herkesten de dua etmelerini istiyoruz. Mekanı cennet olsun. Geriye dönüp baktığımızda, o günün koşullarında, çıktığı yolun ciddi bir mücadele gerektirdiğini görüyoruz. Bir mücadele vermiş. Biz de şu anda onun gibi yeniden milli ve manevi değerleri toplumda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Babasının eserleri arasında en çok "Birleşen Yollar" filminden etkilendiğini belirten Bahadır Çakmaklı, şunları kaydetti:

"O dönemin popüler kültürü ve mahalle baskısı içinde babamın 'Birleşen Yollar'ı çekmesi, dini değerlerin, dindarların hakir görüldüğü bir dönemde bence iyi bir filmdi. 'Osmancık', '4.Murat' dizileri de çok ses getirdi ama 'Birleşen Yollar', insanların içindeki milli manevi duyguları, ezilmişliği üzerlerinden atmalarına vesile olan bir filmdir. 'Minyeli Abdullah' da bence o dönemde insanlara moral olan bir film oldu."

Törene, Yücel Çakmalı'nın aynı adı taşıyan torunu ile sinema dünyasından aralarında İhsan Kabil, Nazif Tunç, Mesut Uçakan, İsrafil Kuralay, Yunus Güngör ve Kemal Çiftçi'nin bulunduğu birçok isim katıldı.









