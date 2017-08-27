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Yunan tenor Mario Frangoulis, Bodrum'da konser verdi

- Frangoulis, Beşiktaş Belediyesi tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen konserde sahne aldı

Yunan tenor Mario Frangoulis, Bodrum'da konser verdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis, konser verdi.
Bodrum Belediyesinin desteğiyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde düzenlenen etkinlikte, ünlü tenor Frangoulis, İbrahim Yazıcı yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.
Beşiktaş Belediyesine bağlı Beltaş Vakfı yararına düzenlenen konserde sanatçıya bazı şarkılarda saprona Deniz Yetim eşlik etti.
İki saat süren konseri, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi.

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