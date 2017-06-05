Yunus Emre Enstitüsü Washington Ofisi faaliyetlerine başladı

WASHINGTON (AA) - Dünyanın 50 farklı yerinde Türk dilini, kültürünü ve tarihini tanıtmak için çalışmalar yürüten Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), ABD'nin başkenti Washington'daki yeni ofisinde faaliyetlerine başladığı bildirildi.

YEE Washington ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin en işlek bölgelerinden Connecticut Bulvarı'nda faaliyet gösteren yeni ofisin hizmete hazır hale geldiği ve faaliyetlere başladığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in geçen ay ABD'ye yaptığı çalışma ziyaretinde açıkladığı hedeflerden ilki olan Washington şubesinin yapılanması ve hizmete başlaması hedefinin gerçekleştiği vurgulandı.

Başkentte açılan ofisin, Türkçe kursları ve kültür sanat faaliyetleri ile Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, “Washington DC’de bulunan devlet okullarında Türkçe’nin seçmeli ders olabilmesi için yetkililerle görüşmelerimiz başladı.” ifadesine yer verildi.

- Türkçe yaz okulu kurslarına ABD’den de öğrenci katılıyor

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında düzenlenen “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu” programına bu yıl ilk kez ABD’nin nitelikli üniversitelerinden dört öğrencinin de katılacağı belirtildi. California, Michigan ve Philadelphia Üniversitelerinden öğrencilerin, Türk kültürünün tanıtımı kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde Türkçe kursları alacağı ifade edildi.

- Michigan Eyalet Üniversitesi ile protokol

Açıklamada, Michigan Eyalet Üniversitesi ile geçen ay imzalanan iş birliği protokolüne dikkat çekilerek, bunun ABD’deki ilk iş birliği protokolü olduğu bildirildi.

Söz konusu protokol ile eğitim, yayın ve akademik bilgi materyali, araştırmacı, çalışan ve öğrenci değişimleri, eğitim ve araştırma alanında ortak çalışmalar yürütülmesi ve teknik yardımlaşma esasları üzerinde ilerleme kaydedilmesi amaçlanıyor.

- YEE'den Amerikalılara Türk mutfağı jesti

Açıklamada, ABD’de her yıl mayıs ayının ilk haftası kutlanan Öğretmenler Günü kapsamında Washington DC'de faaliyet gösteren Wheatley Eğitim Kampüsü’nde bir etkinlik düzenleyen YEE Washington'ın, Türk mutfağına ait geleneksel lezzetleri Amerikalı öğretmen ve öğrencilere tanıttığı ifade edildi. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tanıtılması amacıyla da bir organizasyonun düzenlendiği kaydedildi.

Geçen ay Washington’da basın mensupları ile bir araya gelen Enstitü Başkanı Ateş, YEE'nin yakın zamanda ABD’de yasal statü kazandığını, yeni dönemde Washington merkezli olmak üzere New York, Boston ve Houston kentlerinde birer şube açmayı hedeflediklerini açıklamıştı.