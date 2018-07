Yüz Yüze Konuşmalar 25 Temmuz'da tanıtılacak Türk edebiyatına dair çok önemli bir belge çalışma, 25 Temmuz’da kamuoyuna tanıtılacak.

Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, kendini, kişiliğini, edebiyatını, hayata bakışını, hangi koşullarda yarattığını anlattığı "Yüz Yüze Konuşmalar" adlı kitap tamamlandı. Bu elli yazara sorular yöneltenler, yine sanat dünyasından isimler oldu. Ayrıca bütün söyleşiler kayda alınarak her ustaya özel belge filmler hazırlandı. Yayıncılığı ve yapımcılığı MG İletişim Stratejileri Ajansı tarafından yapılmış olan eserler artık kamuoyuna ulaşıyor.



Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu çalışma, 25 Temmuz günü Grand Pera Emek Sineması’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek gala ile basına ve kamuoyuna tanıtılacak.



Kitapta, Adnan Özyalçıner, Ferit Edgü, Doğan Hızlan, Rasim Özdenören, Gürsel Aytaç, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Sevinç Çokum, İnci Aral, Necati Mert, Mehmet Ragıp Karcı,Selim İleri, İbrahim Yıldırım, Cemil Kavukçu, Ali Haydar Haksal, Abdullah Uçman, Oğuz Demiralp, Abdülkadir Budak, Turan Koç, Enis Batur, Hüseyin Su, Tuğrul Tanyol, Ali Günvar, Şükrü Erbaş, Arif Ay, Veysel Çolak, Buket Uzuner, Semih Gümüş, Alim Karaman, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Mario Levi, Ömer Lekesiz, Yıldız Ramazanoğlu, Ali Ural, Cihan Aktaş, Gürsel Korat, Necip Tosun, İhsan Deniz, Kayahan Özgül, Osman Konuk, Cemal Şakar, Fatma Barbarosoğlu , Sadık Yalsızuçanlar, Hüseyin Atlansoy, Ethem Baran, Leyla İpekçi, Sibel Eraslan, Mehmet Can Doğan gibi çok değerli şair ve edebiyatçılar yer alıyor.



Edebiyat dünyasına derin bakış!



Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, geniş kitlelere, özellikle; genç kuşaklara tanıtılıp, geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan “Yüz Yüze Konuşmalar” adlı sözlü tarih çalışması çok önemli bilgiler içeriyor.



Çalışmanın yayın kurulu, Hüseyin Su, Şaban Sağlık ve Alaaddin Karaca’dan oluştu. Editör Abdurrahim Karadeniz’in denetiminde profesyonel kadrolarla yapılan çalışmada elli edebiyatçıyla, elli yazar, şair bir araya getirilerek gerçekleştirilen söyleşiler, hem yazılı olarak hem de görsel olarak kayda alındı. Bir başka deyişle, elli edebiyatçı konuşturdu, elli edebiyatçı da konuştu!



Nasıl yaşadılar, nasıl yazdılar?



Yaşayan elli edebiyatçımızla yapılan söyleşilerde, edebiyatçılarımızın şimdiye değin pek bilinmeyen düşünme ve yaşama, kurma ve anlatma, sanat ve edebiyat yönleri bir araya getiriliyor. Elli edebiyatçı, yine sanat dünyasından gelen elli sanatçıya; nasıl bir kültür ikliminden geldiklerinden, nasıl bir hayat sürdüklerine, ne hissederek, yazdıklarından, onlara yol gösterenlerin olup olmadığına kadar birçok konuyu anlattı.



Belge filmler de hazırlandı



25 Temmuz Çarşamba günü Grand Pera Emek Sineması’nda tanıtılacak çalışma kapsamında ayrıca her edebiyatçının, çalışma atmosferini de içeren 15 dakikalık belge filmler hazırlandı.



Sanat ve edebiyat dünyasının değerli isimlerinin bir araya geleceği gala gecesinin sanat dünyasının unutulmaz etkinlikleri arasında yer alması bekleniyor.