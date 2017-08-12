“Yüzen saray Luna“ Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki "Luna" isimli mega yatı, Bodrum ilçesinde demirledi.

Yalıkavak açıklarındaki koya demirleyen 4 katlı yatta bir helikopter, kapalı yüzme havuzu, sürat botları ve lüks süitler bulunuyor.

Akhmedov'un, İngiltere'deki Chelsea FC Spor Kulübü'nün sahibi Roman Arkadyeviç Abramoviç'ten satın aldığı belirtilen yatta, çok sayıda kişi çalışıyor.

Muğla'nın koylarını gezeceği öğrenilen yat, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Taşıdığı sürat botlarının sık sık yakındaki bir marinaya gidip geldiği görülen yatın ilçede ne kadar kalacağı bilinmiyor.