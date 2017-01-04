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Yüzeyi donan akarsu üzerinde kamp yaptılar

- Uşak'taki Taşyaran Vadisi'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri, geceyi yüzeyi buz tutan akarsuyun üzerinde geçirdi - Şaban: - "Buzun altındaki balıkları izlemek harika. Çıldır gölünde buz altında balık tuttuklarını biliyoruz, aynı duyguyu yaşamak istedik. Buzun kalınlığı yaklaşık 15 santimetre. Bizim için farklı bir deneyim oldu"

Yüzeyi donan akarsu üzerinde kamp yaptılar

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir grup üniversite öğrencisi, yüzeyi donan akarsu üzerinde kamp kurdu, oltayla balık avladı.

Uşak-İzmir karayolu Yenişehir köyü yakınlarındaki, suyun kayalarda oluşturduğu şekilden dolayı "Taşyaran" ismi verilen vadiden akan Gediz Nehri'nin kolunu oluşturan akarsuyun yüzeyi, aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Doğal güzellikleri nedeniyle doğaseverlerin ilgisini çeken vadi, her mevsim ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde adeta buzdan akvaryuma dönüşen akarsu, ilgi çekiyor. Yüzeyi buz tutan akarsuyu görmek isteyen çok sayıda kişi, vadiye geliyor.

Uşak'ta öğrenim gören bir grup üniversite öğrencisi de farklı bir etkinliğe imza attı. Yüzeyi donan akarsuyun üzerinde kamp kuran öğrenciler, oltayla balık tuttu.

Öğrencilerden Orhan Şaban, geceyi buz kütlesinin üzerinde geçirdiklerini belirtti. Vadiyi her yıl ziyaret ettiklerini anlatan Şaban, şunları söyledi:

"Aşırı soğuk nedeniyle akarsuyun buz tutuğunu öğrendik. Bunun üzerine arkadaşlarla kamp yapmak, karın ve buzun keyfini çıkarmak için bölgeye geldik. Buzun altındaki balıkları izlemek harika. Çıldır gölünde buz altında balık tuttuklarını biliyoruz, aynı duyguyu yaşamak istedik. Buzun kalınlığı yaklaşık 15 santimetre. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Buzun üzerinde uyumak gerçekten heyecanlı, gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü."

Çağrı Erdoğan ise akarsuyun yüzeyinin buz kütlesine dönüşmesinin ve altındaki doğal yaşamın bölgeyi özel kıldığını aktardı.

Üniversite öğrencilerinin zaman zaman vadiyi ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, "Ege bölgesinde bir akarsuyun buz tuttuğunu görmek neredeyse imkansız ama Taşyaran'da bunun keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bütün kanyonu yürüyerek buzun üstünde geçmek mümkün." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkBuzKampTaşyaran
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