Yüzlerce kitap Bosna Hersekli çocuklara ulaştı

GLAMOC (AA) - Anadolu Ajansının (AA) girişimiyle başlatılan kitap kampanyası kapsamında, Bosna Hersek'in dört bir yanından gönderilen yüzlerce kitap, Glamoc şehrinde bir ilkokula ulaştırıldı.

Bosna Hersek'te, Boşnak, Sırp ve Hırvat çocukların tek çatı altında eğitim aldığı nadir okullardan biri olan Glamoc İlkokulu'nun son olarak 2008 yılında yenilenen kütüphanesi, yapılan bağışlarla zenginleşti.

Ülkenin dört bir yanından gönderilen kitapları okula ulaştıran AA ekibini, okul müdürü Anto Cosic ve öğretmenlerden Antonela Jozic'in yanı sıra yarıyıl tatiline girmelerine rağmen okula gelen öğrenciler karşıladı.

279 öğrencinin eğitim aldığı okuldaki öğrencilerin yüzde 40'ı Hırvat, yüzde 30'u Boşnak ve yüzde 30'u Sırp kökenli.

Okul yönetimi, böyle bir ortamın öğrencilere hoşgörü, birlikte yaşam kültürü ve karşılıklı saygıyı öğrettiğine işaret ederek, okulda eğitim alan Hırvat ve Boşnak öğrencilerin kendi din ve dillerini de öğrenme imkanına sahip olduğunu, Sırp öğrencilerin de en kısa zamanda aynı şartlara sahip olacağını kaydetti.

Okul Müdürü Cosic, bağışlanan kitapların hem öğrencilere hem öğretmenlere yardımcı olacağını belirterek, AA'nın daha önce yaptığı haberin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla bu çağrıya Bosna Hersek genelinden birçok kişinin kulak verdiğini, bu olayın böyle insani bir misyonun sınır tanımadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Okulun öğrencilerinden Ana Milosevic de kitapların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar kitaplarımızı takas yaparak okuyorduk." dedi.

Kampanyanın ilk destekçilerinden Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic ise "Toplum olarak bu genç nesillerin eğitiminin, ülkenin kalkınması anlamına geldiğini idrak ettiğimiz zaman daha güzel yarınlar bekleyebiliriz. Bu çocukların daha kaliteli bir eğitim alabilmesi için hayıflanmak yerine, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

Kitap bağışı kampanyasına Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic'in yanı sıra şairler, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, AA çalışanları da katkıda bulundu.