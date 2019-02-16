Zaman Kavramına Disiplinler Ötesi Bakış

Pera Müzesi, “Zaman Değişmeli” sergisi kapsamında sanatseverleri, zaman kavramına farklı bakış açıları sunan, disiplinlerarası konuşma ve okuma etkinliklerine davet ediyor. İlk etkinliği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan H. Ökten’in katılacağı “Varoluş ve Zaman” başlıklı konuşma oluşturuyor. Ökten, konuşmada, tarih boyunca çeşitli şekillerde yorumlanan ve açıklanan zaman kavramını mercek altına alarak, zamanın varoluşsal perspektiflerini içeriden bir bakışla betimleyip, varlığın saha ve olanaklarını irdeleyecek. Etkinlik, 20 Şubat Çarşamba günü, saat 18:30’da başlayacak. “Zaman Değişmeli” sergisi kapsamında gerçekleştirilen ikinci etkinliği ise sanatçı ve akademisyen Şeref Erol’un katılacağı “Form Olarak Zaman Üzerine Çözümsel Yaklaşımlar” başlıklı konuşma oluşturuyor. Konuşmasında zaman kavramını, mantık, matematik ve felsefe bağlamında irdeleyecek olan Erol, kavramı kimi düşünsel süreçleri ilişkilendirerek ele alacak. Etkinlik, 28 Şubat Perşembe günü, saat 18:30’da gerçekleşecek.





Dizinin son etkinliğini, Edebiyat ve Kültür Dergisi altZine iş birliğiyle düzenlenen zaman temalı metin okumaları oluşturuyor. Etkinlik kapsamında, 2018 yılı boyunca yayınlanan zaman teması etrafında şekillenen dört sayıdan seçilen metinler, yazarlarının sesinden dinleyicisiyle buluşacak. Etkinlikte Hande Ortaç dört sayıya yayılan göç, eve dönüş, çocukluk gibi konuları işleyen polisiye öyküsünün “Kemik 1: Navigasyon” başlıklı ilk bölümünü; Emir Çubukçu, bir kaybın ardından yaşadığı düğümü çözmeye çalışan bir adamın hikayesini anlattığı “Masada Kılçıklar”ı; İlay Bilgili, bir adamın hatıralarını sorgularken geçmişinden gelen acılara tanıklık edilen “Panta Rhei”yi ve Ulya Soley, bir pazar akşamı ormanda yürüyüşe çıkan ve bir daha asla görülmeyen Jim Thompson’ın kayboluşunun ardındaki esrarengiz hikayeyi ele alan “Jim Thompson’ın Esrarengiz Kayboluşu” isimli öyküyü seslendirecek. Etkinlik, 23 Şubat Cumartesi günü, saat 13:00’de başlayacak.





Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlikler ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili Türkçedir.

