GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'in incisi "Zeugma Antik Kenti", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteği ve Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) öncülüğünde hazırlanan "www.zeugma.org.tr" adresindeki internet sitesi üzerinden sanal turla dünyaya tanıtılıyor.

Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olan Zeugma Antik Kenti ve mozaiklerini, daha geniş kitlelere tanıtmak için internet sitesi kuruldu.

Sitede, köklü bir tarihin ve güçlü bir medeniyetin izlerini taşıyan Zeugma Antik Kenti'nin tarihçesi, kazı çalışmalarındaki son durum, kazı kronolojisi ve mitoloji sözlüğünün yanı sıra gün yüzüne çıkarılan mozaikler ve diğer buluntulara ilişkin her türlü yazılı ve görsel bilgi yer alıyor.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Çince, Japonca ve Arapça olarak tanıtımların yapıldığı sitede, mozaiklere ilişkin fotoğraf galerisi ve mitolojik hikayeler de bulunuyor.

Sanal turla gezilebilen Zeugma Mozaik Müzesi'nin de yer aldığı siteyi, 7 ayda 10 bin 700 kişi ziyaret etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, güçlü ve sağlam bir kültürel zenginliğe sahip olan Gaziantep'in, kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla internet sitesi kurduklarını söyledi.

- "Mozaik eserlerin bilinirliğinin artmasını hedefliyoruz"

Amaçlarının Gaziantep'in kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu kaydeden Konukoğlu, "Bu toprakların kültürel zenginliğinin tüm Türkiye'de ve dünyada tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan sayısız mozaik eserin bilinirliğinin artmasını hedefliyoruz." dedi.

Konukoğlu, sitenin, tarihi ve kültürel değerlerin geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynayacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zeugma Antik Kenti dönemin önde gelen ticaret merkezlerindendir. Böylesine değerli bir kültürel mirasın Gaziantep'te olması, şehrimizin kültür turizmi alanında gelişip kalkınması adına son derece önemlidir. GSO olarak kültürel mirasımızın Türkiye ve dünyada tanıtılması, bilinirliğin artırılması adına gerekeni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sitenin de bu anlamda büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'in büyük bir marka değeri. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi şehrimizi gezmeye, görkemli tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz."