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Zihinsel engellerini el becerileriyle aşıyorlar

- Bolu Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, mobilya ve iç mekan tasarım, el sanatları ile yiyecek ve içecek atölyelerinde bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da satışa sunulan ürünleri sayesinde para kazanıyor - Uygulama Merkezi Müdürü Karakurt: "Buraya gelen öğrencilerimiz, hem okul ortamında kalıyor hem de eğitimlerine devam ederek toplumdan uzaklaşmıyor"

Zihinsel engellerini el becerileriyle aşıyorlar

BOLU (AA) - Bolu Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, mobilya ve iç mekan tasarım, el sanatları ile yiyecek ve içecek atölyelerinde bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da satışa sunulan ürünleri sayesinde harçlıklarını kazanıyor.

Sarıcalar Mahallesi'ndeki merkezde eğitim gören 32 engelli öğrenci, öğrenimlerinin yanı sıra mobilya ve iç mekan tasarım, el sanatları ile yiyecek ve içecek atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor. Öğrencilerin, öğretmenler gözetiminde ürettiği ürünler daha sonra Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermes ve yıl sonu etkinliklerinde satışa sunuluyor.

Satışlardan elde edilen parayla hem üretimde kullanılan malzemeler alınıyor hem de öğrencilere harçlık olarak dağıtılıyor.

Uygulama Merkezi Müdürü İsmail Karakurt, genellikle orta ve ağır zihinsel engelliler ile otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda, öğrencilerin gelişimi için her türlü etkinliği yaptıklarını belirtti.

Öğrencilere, akademik derslerin yanı sıra el becerisi kazandırmaya yönelik mesleki dersler de verdiklerini anlatan Karakurt, "Okulumuz bünyesinde mobilya ve iç mekan tasarımı ve el sanatları ile yiyecek içecek atölyesi bulunuyor. Bu atölyelerimizde dönüşümlü olarak öğrencilerimize genellikle el becerisi kazandırmaya yönelik eğitimler vermekteyiz. Bununla birlikte akademik derslerde de öğrencilere temel yaşam becerisi topluma uyum sağlamasına yönelik dersler göstermekteyiz." diye konuştu.

- "Öğrenciler toplumdan uzaklaşmıyor"

Mezun olan öğrencilerin toplumdan uzaklaşmaması için Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenen eğitimlerin devam ettiğini kaydeden Karakurt, "Derslerimiz bittikten sonra 27 öğrencimizi, eğitmeye devam ediyoruz. Buraya gelen öğrencilerimiz, hem okul ortamında kalıyor hem de eğitimlerine devam ederek toplumdan uzaklaşmıyor." ifadesini kullandı.

Karakurt, genellikle küçük tip el işçiliği olan ürünler ürettiklerini anlatarak, "Atölyelerimize yapılan ürünler satıldığı zaman öğrencilere de belirli miktar ücret verilmekte küçük harçlıklar şeklinde. Aile bütçesine katkı sağlayacak oranda iş üretimi yok. Ama küçük miktarlarda katkı sağlıyorlar." dedi.

Engelli öğrencilerin aldığı eğitimler karşısında ailelerinde çok memnun olduğunu belirten Karakurt, şunları söyledi:

"Ailelerin yaklaşımı çok olumlu. Burada, bizler genellikle el becerisi kazandırmaya yönelik eğitimler veriyoruz. Bu çocuklarımız daha önce ilkokul ve ortaokullarda okudukları için 8 yıllık eğitim almış oluyorlar. Buraya geldiklerinde de bunları hafta boyunca akademik derslerde tuttuğumuz zaman çocuklarda sıkılma meydana geliyor. İş eğitimi dersi ile de eğitim çeşitlenmiş oluyor. Öğrenciler çok daha iyi vakit geçirmiş ve el becerilerini geliştirmiş oluyor."

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