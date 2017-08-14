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"Zohak" filminin çekimleri başladı

- Ocak ayında vizyona girecek olan yapım, Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Adem Uğur'un üstlendiği, "Zohak" adlı filmin çekimleri başladı.

Gerilim, dram ve korku türündeki filmin, senaryosunu ise Uğur ile Ali Datlı kaleme aldı.

Çekimleri İzmit'te başlayan filmin oyuncu kadrosunda, Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğan, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız ve Nigar Nevruzova yer alıyor.

Ocak ayında vizyona girecek olan yapım, Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin konusu ise şöyle:

"Cinlerin saldırılarından müztarip insanlara yardımcı olmayı görev edinen Rüstem, bir gün son derece tehlikeli bir cin tarafından cinnet geçirmeye sevk edilir. Bu cinnetin sonu çok sarsıcı olacaktır. Bu cinnet esnasında 6 yaşındaki kızı Canan'ın gözü önünde karısını öldüren Rüstem, bu tehlikeli cini bir kutuya hapsedip gölün derinliklerine atar. Ancak işlediği cinayetin ağırlığına dayanamayan Rüstem, yine kızının gözü önünde intihar eder. Aradan geçen uzun yıllar boyunca Rüstem'in kızı Canan bu travmayı içinde taşıyarak büyür. Semih'le nişanlanmış olan Canan, evlilik hazırlığındayken lanet bir kez daha ona musallat olur."




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Anahtar Kelimeler:
Adem UğurZohak
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