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Acun'dan TV8 açıklaması

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, "A&S Yatırım Holding, TV8'in yüzde 57'sini satın aldı" haberleriyle ilgili açıklama yaptı    

Acun'dan TV8 açıklaması
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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, "A&S Yatırım Holding, TV8'in yüzde 57'sini satın aldı" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ilıcalı kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil" dedi.

Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanı yaptığı duyuruda, TV8'in yüzde 57'sini satın aldıklarını açıklamışlardı.

Kanalın satışıyla ilgili haberlerin ardından tv8'in patronu Acun Ilıcalı kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil. Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.

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A&S Yatırım HoldingTv8Acun ılıcalı
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