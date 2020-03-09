Ayla Çelik ve Nilgün Bodur ile güçlü kadın olmanın şifreleri konuşuldu 

JLL Türkiye tarafından yönetilen ve Ankaralıların buluşma noktası olan Next Level Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile ziyaretçilerini ünlü şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ayla Çelik ve son kitabıyla büyük ses getiren Yazar Nilgün Bodur ile buluşturdu. Başkentli kadınlar kadar erkeklerin de büyük ilgi gösterdiği söyleşide ünlü konuklar bilinmeyen yönlerini anlatırken güçlü kadın olmak üzerine de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Ankaralı kadınların soru yağmuruna tuttuğu ünlüler samimi yanıtlar verirken, sohbetin ardından sevilen şarkılarını seslendiren Ayla Çelik, şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Başkentlileri hayran bıraktı.

İlk kez bir söyleşiye katılan Ayla Çelik’ten samimi açıklamalar

Büyülü sesi ile dinleyenleri mest eden Ayla Çelik, hayranları ile hep sahnede bir araya geldiğini ama ilk kez bir söyleşiye katıldığını açıkladı. Böylesine anlamlı bir günde Ankara’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Ankaralı kadınları çok güzel ve bakımlı bulduğunu söyledi. Kadınların zorluklarla mücadele etmesinin onları daha da güçlü kıldığını anlatan Çelik,” En zor durumda bile her gecenin bir sabahı var, yaşanan olumsuzluklar da unutuluyor, kadın daha da güçlü çıkıyor; her ne olursa olsun savaşacak, mücadele edeceğiz. Mutlu olmanın yollarını bulacağız. Asıl olan budur; şarkılarımda da mutluluktan beslenir ve hep mutluluk veren şarkılar olmasına özen gösteririm. Dinleyenler mutlu olursa, onlar da bu mutluluğu etrafa yayıyorlar, çünkü mutluluk bulaşıcıdır” diye konuştu.

Yeni kitap yakında raflarda yerini alacak

Merakla beklenen yeni kitabının bir ay sonra okuyucularla buluşacağı müjdesini veren Nilgün Bodur da güçlü kadın olmanın, yaşamın zorluklarına göğüs gerebilmekten geçtiğini, hiç beklenmedik bir anda bile hayatın güzel şeylerle karşılaştırabileceğini anlattı. “Küçük depresyonlarınızı, küçük kırgınlıklarınızı da sevin; onlar sizi ayağa kaldıracak güçlerdir. Yapıcı değil, yıkıcı eleştiri yapanları hayatınızdan çıkarın. Bunlar mutsuz ediyor. Çağımızın hastalığı kanser, korona gibi hastalıklar değil, mutsuzluk hastalığıdır” diyen Bodur, genç kızlara da tavsiyelerde bulunarak erken yaşta yapılan evliliklerin sakıncalarından bahsetti ve evlilik için acele etmemelerini söyledi.

Söyleşi bitiminde en sevilen şarkılarını seslendiren Ayla Çelik ve kitabını imzalayan Nilgün Bodur hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.