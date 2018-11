Bornozlu fotoğraf akımına Jessıca May de katıldı

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla Türk halkının gönlünde deyim yerindeyse taht kuran Jessica May, bornozlu fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.



Özdilek Ev Tekstili’nin yeni sezon TV reklam filminde de yer alan May, sosyal medya paylaşımında, Özdilek Ev Tekstili reklam filminde giydiği; damask deseni ve doğadan gelen naturel tonlarla tasarlanan bornozu tercih etti.



Fotoğrafının altına “Günaydın. Bornoz akımına uyacaksak en kalitelisi” yazarak Özdilek markasını etiketleyen Jessica May, bu paylaşımıyla takipçilerinden büyük beğeni aldı.