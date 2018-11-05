Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla Türk halkının gönlünde deyim yerindeyse taht kuran Jessica May, bornozlu fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Özdilek Ev Tekstili’nin yeni sezon TV reklam filminde de yer alan May, sosyal medya paylaşımında, Özdilek Ev Tekstili reklam filminde giydiği; damask deseni ve doğadan gelen naturel tonlarla tasarlanan bornozu tercih etti.
Fotoğrafının altına “Günaydın. Bornoz akımına uyacaksak en kalitelisi” yazarak Özdilek markasını etiketleyen Jessica May, bu paylaşımıyla takipçilerinden büyük beğeni aldı.
Bornozlu fotoğraf akımına Jessıca May de katıldı
Yeni Gelin dizisindeki performansıyla Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Jessica May, tüm dünyada ses getiren “bornozlu fotoğraf paylaşımı” trendine katıldı.
05 Kasım 2018 Pazartesi 19:08
Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla Türk halkının gönlünde deyim yerindeyse taht kuran Jessica May, bornozlu fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.