En müzikli yılbaşı

Pandemi önlemleri ile herkesin evlerde olacağı yılbaşı gecesi için Dedeman #MüzikleKal diyor. Marka herkesi, bu yılbaşı pandemi nedeniyle birlikte olamadıkları sevdiklerine beğendikleri şarkıyı Instagram hikayelerinde hediye etmeye davet ediyor.

Yılbaşı gecesi için DJ Tankut Karakurt tarafından özel olarak hazırlanan “MÜZİKLE KAL” çalma listesine, “Dedeman Hotels & Resorts” Spotify hesabından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan link ile kolaylıkla ulaşılabilecek.

Sevdiğin şarkıyı paylaş, Palandöken tatili kazan

‘Keşke birlikte olsaydık, seni seviyorum, nice yıllar, senin için şarkı tuttum’ gibi tüm dileklerin dile getirileceği sosyal medya paylaşımları, kış turizminin gözde lokasyonlarından Palandöken’de tatil de kazandıracak.

Dedeman Müzikle Kal çalma listesini ya da listedeki beğendiği şarkıyı, #müziklekal hashtag ile Dedeman’ı etiketleyerek Instagram hikayesinde paylaşan ya da @dedemancom Instagram hesabından yapılan Müzikle Kal duyurusunun altına arkadaşlarını etiketleyenler arasından yapılan çekiliş ile bir kişi Dedeman Palandöken’de çift kişi, 3 gece konaklama tatili kazanacak.