Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler Avrupa türkiye soruşturma gözaltı
Amerika'ya açılıyor
Amerika yolcusu
Çevre dostu
Çevre dostu
KVKK'ya dikkat
KVKK'ya dikkat
Gıda sektörüne destek
Gıda sektörüne destek
Çerez zamlandı
Çerez zamlandı

En müzikli yılbaşı

Dedeman Hotels & Resorts International, pandemi nedeniyle bu sene herkesin evde olacağı yılbaşı gecesi için özel bir proje hazırladı. DJ Tankut Karakurt tarafından hazırlanan, dijital müzik platformu Spotify üzerinde yayınlanan “MÜZİKLE KAL” yılbaşı müzik listesi, herkese keyifli bir gece ve Palandöken tatili kazanma fırsatı sunuyor.

En müzikli yılbaşı

Pandemi önlemleri ile herkesin evlerde olacağı yılbaşı gecesi için Dedeman #MüzikleKal diyor. Marka herkesi, bu yılbaşı pandemi nedeniyle birlikte olamadıkları sevdiklerine beğendikleri şarkıyı Instagram hikayelerinde hediye etmeye davet ediyor.

Yılbaşı gecesi için DJ Tankut Karakurt tarafından özel olarak hazırlanan “MÜZİKLE KAL” çalma listesine, “Dedeman Hotels & Resorts” Spotify hesabından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan link ile kolaylıkla ulaşılabilecek.

Sevdiğin şarkıyı paylaş, Palandöken tatili kazan

‘Keşke birlikte olsaydık, seni seviyorum, nice yıllar, senin için şarkı tuttum’ gibi tüm dileklerin dile getirileceği sosyal medya paylaşımları, kış turizminin gözde lokasyonlarından Palandöken’de tatil de kazandıracak.

Dedeman Müzikle Kal çalma listesini ya da listedeki beğendiği şarkıyı, #müziklekal hashtag ile Dedeman’ı etiketleyerek Instagram hikayesinde paylaşan ya da @dedemancom Instagram hesabından yapılan Müzikle Kal duyurusunun altına arkadaşlarını etiketleyenler arasından yapılan çekiliş ile bir kişi Dedeman Palandöken’de çift kişi, 3 gece konaklama tatili kazanacak.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
DedemanHEM PALANDÖKEN TATİLİ KAZANINMÜZİKLE KAL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.