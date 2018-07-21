Harbiye’de Funda Arar gecesi... Altın elbiseli kadın

Funda Arar, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahneye çıktı. Güzel sanatçı, Songül Sarpbaş imzalı altın renkli elbisesiyle hem gözlere hem de kulaklara hitap etti. Binlerce kişinin izlediği konserde Arar, “Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzelsiniz” diyerek binleri selamladı. Sanatçının hayranları da ‘Funda Arar’ yazılı uçan balonlar ve pankartlarlar hazırlayarak Arar’a sürpriz yaptı. Sahnede ‘Gündüzüm seninle, gecem seninle, çıldırmaya geldik Funda Arar, seninle’ yazılı pankartı okuyan Arar, “Evet bu gece hep birlikte çıldıracağız” diyerek sevenlerine karşılık verdi.



HARBİYE’DE BİR İLK



Başarılı sanatçı, konser öncesi bir ilke imza attı. Arar, sahneye çıkmadan hemen önce sahne arkasından canlı yayın başladı. Sanatçının orkestrası ve ekibinin sahne öncesi hazırlık görüntüleriyle başlayan yayın daha sonra Arar’ın kulisinde devam etti. Güzel yorumcunun, sahneye çıktığı ana kadar tüm hazırlık süreci iki dev ekrandan seyirciye aktarıldı.



“BU KADAR KRALİÇELİK YETER”



Kafasındaki tacı ikinci şarkı sonrası çıkaran Funda Arar, “Bu kadar kraliçelik yeter” diyerek başıntaki tacı çıkarmak için kuaförünü sahneye çağırdı. Arar’ın tavı çıkartıldı, saçı sahnede düzeltildi. Güzel sanatçı, “Saçımı sahnede düzelttik, bunlar aramızda kalsın. Bunu da kimse yapmaz ” diyerek izleyenleri güldürdü.



‘KAYINVALİDE, GELİN’ DAYANIŞMASI!



Konser süresince sık sık anılarından bahseden güzel yorumcu, anlattığı bir anısıyla izleyenleri kahkaya boğdu. Telefon numarasını değiştirdiği dönemi anlatan Arar, “Eşim Febyo Taşel, beni o zaman, ‘Funda Yeni’ diye kaydetmiş. Ben de ise o, ‘Ömrüm’ diye kayıtlıydı. Bunun üzerine ben onu, ‘Cezalı’ diye değiştirdim” dedi, konseri izlemeye gelen kayınvalidesi Nadya Taşel de alkışlayarak gelinine destek oldu. Arar ise, “Kayınvalidem her zaman benim yanımdadır” dedi.



FUNDA’NIN MİNİK BALERİNİ



Sanatçıya konserinin ikinci bölümünde seslendirdiği ‘Sevda Yanığı’ şarkısında menajeri Can Talanioğlu’nun kızı Bade eşlik etti. Arar, şarkıyı söylerken küçük Bade ise bale yaptı.



Binlerce kişinin tüm şarkılarına tek ses halinde eşlik ettiği Funda Arar, Harbiye Açıkhava izleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.



Funda Arar, ‘Yoluma Düşen Şarkılar’ Açıkhava turnesi 17 Ağustos Marmaris, 18 Ağustos Datça ve 19 Ağustos’ta Kuşadası’nda sevenleriyle buluşmaya devam edecek.