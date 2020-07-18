Her yaz heyecanla beklenen, gençleri #ilkadımıat diyerek cesaretlendiren Cornetto, bu yaz da Aleyna Tilki ile “Bu Benim Masalım” şarkısına imza attı. Aleyna Tilki’nin klibiyle tüm masal klişelerini değiştirerek baştan yazdığı masalların kahramanı olduğu “Bu Benim Masalım” şarkısı, Cornetto’nun yeni ürünü UniCornetto’nun masalsı dünyasını anlatıyor. Aleyna Tilki, masallardaki kadınların, genç kızların klişeleşmiş rollerini yıkarak herkesin kendi hikayesini yaratması için ilham veriyor. Bu Benim Masalım şarkısı milyonlara ulaşan Aleyna, şarkısını, klibini ve kendi masalını anlattı.



“Konserler vermeyi sahnede ışıldamayı çok özledim” Şarkısında yer alan Aleyna Gezegeni’nin rengarenk dünyasını sürreal, gerçeküstü ve anti klişe olarak tanımlayan Aleyna, şarkı söylemeyi çok özlediğini ve müziksiz yapamayacağını bir kez daha anladığını dile getirdi.



Aleyna Tilki, karantina günlerinde evde kalarak kendi içinde bir yolculuğa çıktığını ve meditasyon yaptığını söyledi. “Evren bize kendi içimize dönmeyi ihmal ettiğimizi anlamamız için bir mesaj veriyor. Evde kaldığımız dönemde doğayı çok kirlettiğimizi gördük ve mesajı aldık” dedi.



“Değiştirdiğim en büyük klişe 16 yaşında pop star olmak… Belli bir yaşa gelindiğinde meslek sahibi olunacağı ve başarının yakalanabileceği gibi bir klişe vardı. Bunu kırdığımı düşünüyorum. Türkiye’nin en genç pop starı olarak yeteneklerin kullanım alanlarının yaşla değiliçten gelen enerji ile ilgili olduğunu düşünüyorum” dedi.



“Çocukken en sevdiğim masal, okumayı öğrendiğim “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” Aleyna Tilki, okumayı 4 yaşındayken annesinin verdiği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler kitabıyla öğrendiği için bu masalı çok sevdiğini söyledi. Hangi masalın kahramanı olmak isterdin? sorusuna “Alaaddin’in Sihirli Lambası’ndaki cin olmak isterdim.” cevabını verdi. Klipte Rapunzel’i canlandıran Aleyna “Rapunzel olsaydım oturup prensimi beklemez, saçlarımı keser onu her yerde arardım” dedi.

“Unicornları çok seviyorum. Onlar da gerçeküstü sürreal tipler oldukları için beni bambaşka bir dünyaya sürüklüyorlar ve çok güzeller.”



“Genç kızlara kendi masallarını yazmaları için ilham vermek istedik.” Aleyna Tilki; “Cornetto ile genç kızların cesaretle ve kalıplara takılmadan alışılmış hikayeleri dinlemeden, kendi masallarını yazıp kendi yollarında yürümelerine ilham vermek istedik.” dedi.