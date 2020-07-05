Pandemide yıldızlaşan fenomenler

Boomsocial sosyal medya raporuna dayandırılarak hazırlanan listede karantina döneminde yıldızlaşan fenomenler dağ-bayır paylaşımı yapanlardan değil de ev içi aktivitelerde yetkinliklerini gösterenler oldu. Rapora göre, Instagram’da en çok takipçisi artıran Survivor’ın yıldızı Cemal Can Cansever, Twitter’ın yükselen yıldızı Danla Bilic, YouTube’un başarılı fenomeni Orkun Işıtmak ve Facebook’ta ise Doğa Severler Kulübü ortalığı kasıp kavurdu.

Marketing Türkiye dergisi için Web ve Sosyal medya Takip, Raporlama, Analiz ve Akıllı İş Platformu BoomSonar Suite tek­nolojisiyle geliştirilen sosyal medya analiz ve ölçümleme platformu olan Boomsocial, Şubat ayından bu yana fenomenler katego­risinde yer alan 11 bin 433 hesaptan paylaşı­lan 210 bin 424 ileti ve 1 milyar 593 milyon kullanıcı etkileşimini izleyerek, Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter’ın yıldızla­şan fenomenlerini ortaya koydu.

Doğa Severler Kulübü, Facebook’a damga vurdu

Mart ayından bu yana 212.827 kullanıcıyla Facebook’taki hayran sayısını en çok arttı­ran ve toplam 454.932 hayrana ulaşan say­fa Doğa Severler Kulübü oldu. İlk 5 sayfa­nın ikisi yemek tarifi ve bilgilerini içerirken Marifetli Abla ve Yemek Ansiklope­disi ön sıralarda yer aldı.

Instagram’da Survivor rüzgarı esti

Survivor Türkiye’nin gözde yarışmacılarından Cemal Can Canseven salgın döneminde en çok ta­kipçi kazanan Instagram kullanıcısı oldu. Ce­mal Can Canseven’in toplam hayran artışı 2 milyon 272 bin 118’e ulaşırken listede onu yakın arkadaşı bu dönemde 1 milyon 268 bin 961’lik artışla toplamda 5 milyon 424 bin 500 takipçiye ulaşan Danla Bilic oldu.

Twitter’ın yükselen yıldızı Danla Bilic

İlk iki sırada Twitter adıyla danla the yargi machine’i takip eden isim ise yıllardır online komedi skeçle­riyle dijital gündemdeki yerini yitirmeyen Aykut Elmas. Twitter aleminin bilirkişisi akademisyen ve ekono­mist Özgür Demirtaş, takipçi sayısını en çok arttıranlar listesinde üçüncü sıra­da yer aldı. Şubat ayından beri 271 bin 153 takipçi kazanan Demirtaş takipçile­rinin twitlerine bu dönemde daha çok yanıt vermesiyle dikkat çekti.

En çok denemekten vazgeçmeyenler izlendi

You­Tube yıldızları, bu dönemin gerçekliğinde de takipçilerini heyecanlandırırken onlarla daha insani bir kanaldan iletişim kurmayı başardı. “Orkun’a Meydan Okuyorum” ve “Sonradan Görme” serileriy­le takipçileriyle birebir iletişim kuran ve Social Media Awards Turkey 2019’da da “En İyi You­Tube Fenomeni” seçilen Orkun Işıtmak, Şubat ayından beri 46 milyon 824 bin 99 izlenerek iz­lenme sayısını en çok arttıran­lar listesinde birinci sırada yer alıyor. Orkun Işıtmak’ı onun gibi deneyimleri eve sığdıran 3 kanal izliyor; Deli Mi Ne?, Şahangiller ve Meryem Can.