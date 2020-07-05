Pandemide yıldızlaşan fenomenler

Boomsocial sosyal medya raporuna dayandırılarak hazırlanan listede karantina döneminde yıldızlaşan fenomenler dağ-bayır paylaşımı yapanlardan değil de ev içi aktivitelerde yetkinliklerini gösterenler oldu. Rapora göre, Instagram’da en çok takipçisi artıran Survivor’ın yıldızı Cemal Can Cansever, Twitter’ın yükselen yıldızı Danla Bilic, YouTube’un başarılı fenomeni Orkun Işıtmak ve Facebook’ta ise Doğa Severler Kulübü ortalığı kasıp kavurdu.
Marketing Türkiye dergisi için Web ve Sosyal medya Takip, Raporlama, Analiz ve Akıllı İş Platformu BoomSonar Suite teknolojisiyle geliştirilen sosyal medya analiz ve ölçümleme platformu olan Boomsocial, Şubat ayından bu yana fenomenler kategorisinde yer alan 11 bin 433 hesaptan paylaşılan 210 bin 424 ileti ve 1 milyar 593 milyon kullanıcı etkileşimini izleyerek, Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter’ın yıldızlaşan fenomenlerini ortaya koydu.
Doğa Severler Kulübü, Facebook’a damga vurdu
Mart ayından bu yana 212.827 kullanıcıyla Facebook’taki hayran sayısını en çok arttıran ve toplam 454.932 hayrana ulaşan sayfa Doğa Severler Kulübü oldu. İlk 5 sayfanın ikisi yemek tarifi ve bilgilerini içerirken Marifetli Abla ve Yemek Ansiklopedisi ön sıralarda yer aldı.
Instagram’da Survivor rüzgarı esti
Survivor Türkiye’nin gözde yarışmacılarından Cemal Can Canseven salgın döneminde en çok takipçi kazanan Instagram kullanıcısı oldu. Cemal Can Canseven’in toplam hayran artışı 2 milyon 272 bin 118’e ulaşırken listede onu yakın arkadaşı bu dönemde 1 milyon 268 bin 961’lik artışla toplamda 5 milyon 424 bin 500 takipçiye ulaşan Danla Bilic oldu.
Twitter’ın yükselen yıldızı Danla Bilic
İlk iki sırada Twitter adıyla danla the yargi machine’i takip eden isim ise yıllardır online komedi skeçleriyle dijital gündemdeki yerini yitirmeyen Aykut Elmas. Twitter aleminin bilirkişisi akademisyen ve ekonomist Özgür Demirtaş, takipçi sayısını en çok arttıranlar listesinde üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayından beri 271 bin 153 takipçi kazanan Demirtaş takipçilerinin twitlerine bu dönemde daha çok yanıt vermesiyle dikkat çekti.
En çok denemekten vazgeçmeyenler izlendi
YouTube yıldızları, bu dönemin gerçekliğinde de takipçilerini heyecanlandırırken onlarla daha insani bir kanaldan iletişim kurmayı başardı. “Orkun’a Meydan Okuyorum” ve “Sonradan Görme” serileriyle takipçileriyle birebir iletişim kuran ve Social Media Awards Turkey 2019’da da “En İyi YouTube Fenomeni” seçilen Orkun Işıtmak, Şubat ayından beri 46 milyon 824 bin 99 izlenerek izlenme sayısını en çok arttıranlar listesinde birinci sırada yer alıyor. Orkun Işıtmak’ı onun gibi deneyimleri eve sığdıran 3 kanal izliyor; Deli Mi Ne?, Şahangiller ve Meryem Can.