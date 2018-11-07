SAHNEDE ŞİDDETE MARUZ KALDIM Renkli sahne performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Fatih Ürek, Elexus Hotel’de sahne aldı. Gündemle ilgili konulara dair açıklamalarda bulundu.

Renkli sahne performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Fatih Ürek, Elexus Hotel’de sahne aldı.

Şıklığıyla göz kamaştıran sanatçı, sahne öncesi röportajda Sıla ve Ahmet Kural olayına değinen Ürek, “Çok üzüldüm. Sıla bizim kıymetlimiz. Ahmet de çok iyi bir oyuncu ama kadına şiddetini kesinlikle kınıyorum. Sanatçıların kadına şiddet olayında örnek olması lazımken bu olayı da şiddetle kınıyorum. Sıla’nın o kadar güzel yüreği var ki onunla cevap vereceğini düşünüyorum. Şikayetçi olmasını da takdir ile karşılıyorum. Sıla’yı gönülden destekliyorum. Şiddet gördüğünü bildiğim, ama çok susan gizleyen insanlar çok var.” dedi.

Kendisinin de şiddete maruz kaldığı zaman olduğunu söyleyen sanatçı şöyle bir açıklama yaptı, “İlk sahne aldığım zamanlarımda bazı seyircilerde tutarsızlık vardı. Adamın biri beni bir gün çağırdı sahnede bana tokat attı çok eski zaman önce. Hiçbir şey yapamadım. İlk yıllarımdı ve unutamadım hiçbir zaman. Sonra yıllar içerisinde bana tokat atan o adam beni bulup benden özür diledi ama neye yarar. Benim ailemde annem de babamdan çok şiddete maruz kaldı. Biz çocukluğumuzda çok büyük travmalar yaşadık. Ondan dolayı da ben de Sıla’nın yerinde olsam bende şikayet ederdim.” dedi.

Okan Kurt ve Demet Akalın’la ilgili önceki açıklamalarına şöyle bir açıklık getirdi. “Demet gerçekten evliliğini kurtarmak için çok mücadele etti. Okan’ı da erkek kardeşim gibi görürüm. Sonra değişik bir açıklama yaptı beyefendi evlensin de yuva kursun diye. Ben çok yuva kurdum, çok nikah şahidi oldum. Benim sayemde evlenen de çok çift oldu. Dolayısıyla çok yuva kurmuş oldum. Ama önemli olan o yuvayı kurtarmak. Yuvayı yapılandırıp alt yapısını sağlamlaştırmak.” dedi.