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SHAKIRA'DAN NEYİM EKSİK!

Besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, önceki gece Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı.

SHAKIRA'DAN NEYİM EKSİK!
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Aralarında Eren Vurdem ve Buse Narcı gibi ünlülerin de bulunduğu hayranlarının saatler önce uzun kuyruklar oluşturduğu mekandaki konserine "Kış Güneşi"yle başlayan Tilbe, duygusal şarkılarıyla mekanda romantik rüzgarlar estirirken muhteşem sesi ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Programının başlarında bir ara kulise geri dönerek kıyafetini fularla takviye eden Yıldız Tilbe, konserine bu şekilde devam etti. Kırmızı botları ile tamamladığı beyaz sahne elbisesiyle yaşadığı problemi, pratik bir biçimde çözen Yıldız Tilbe; ''Shakira takınca moda oluyor, ben takınca da bir şeyler olur herhalde. Benim ondan neyim eksik.'' sözleri ile herkesi kahkahalara boğdu. Romantik şarkılarının yanı sıra repertuvarında türkülere de yer veren Yıldız Tilbe ''Delalım'' ve ''Mardin Kapı Şen Olur'' ile Jolly Joker Vadistanbul'u ayağa kaldırdı.
Yaklaşık iki saat süren performansı süresince aralıksız sahnede kalan ve enerjisiyle parmak ısırtan başarılı sanatçı, konserini doksanlı yıllarda dillere pelesenk olan "Aşkperest" ile noktaladı.

BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ...

Öte yandan iki bin beş yüz kişinin dinlediği konsere genç iş adamı Azizhan Kaya ile birlikte gelen ünlü oyuncu Buse Narcı gece boyuncu genç iş adamı ile samimi görüntüler sergiledi. Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkinin ardından kalbini aşka kapatan Narcı, mekan çıkışında görüntü almak isteyen muhabirlerle köşe kapmaca oynarken, kendisine yöneltilen ''Yeni bir ilişki mi?'' sorularına ise "Henüz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz" sözleri ile yanıt verdi.

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