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Tarkan’dan dev yatırım!

Ünlü popçu Tarkan, kendisi gibi Almanya'da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu için şu sıralar elini cebine atarak eşine iş kurmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Tarkan’dan dev yatırım!
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Megastar Tarkan, kendisi gibi Almanya’da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu’na, Köln’de bir güzellik merkezi açmaya hazırlandığı iddia edildi.. Sözcü'nün haberine göre Pınar Tevetoğlu, Almanya’da bulundukları dönemde, uzmanlardan oluşan güzellik merkezinin başında duracak. İstanbul’a geldiklerinde işi yakınlarına teslim edecek. Tarkan’ın bu merkeze 1.5 milyon TL yatıracağı, sonrasında ise rakamı büyüteceği ise magazin kulislerinde konuşulan bir diğer iddia. Çıkan bu iddiaların ardından Tarkan, cephesinden gelecek cevap bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Pınar TevetoğluMegastar Tarkan
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