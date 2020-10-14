Temizken güzel projesine ünlülerden tam destek

Aslıhan Gürbüz, Barış Falay, Can Bonomo, Doğa Rutkay Kamal, Engin Hepileri, Müge Boz, Öykü Karayel ve Saffet Emre Tonguç; proje için hazırlanan manifesto filminde rol alarak şehirlerin güzelliği için çalışmaya söz verdi. Ünlüler ayrıca herkesi bu projeye destek olmaya çağırdı.

Temizken Güzel Manifesto filmini izlemek için tıklayın:

https://www.youtube.com/watch?v=ioa25wmVDDY

Ev temizliğinin ikonik markası Cif’in, temiz evlerin insanlar üzerinde yarattığı olumlu etkileri yaşadığımız şehirlere de taşımak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi iş birliğiyle hayata geçirdiği “Temizken Güzel” isimli projenin manifesto filmi ünlü isimlerin de destekleriyle çekildi.

Proje filminde yer alan ünlü isimler yaşadıkları şehirlerin temizliği konusunda örnek olacaklarına söz verdiler ve izleyicileri de söz vermeye ve kampanyaya destek olmaya çağırdılar.

Her 100 bin “destek sözü” ile bir Cif Çöpkapar daha kullanıma girecek

Ünlü isimler, İstanbulluları temizkenguzel.cominternet sitesinden daha temiz ve düzenli bir İstanbul için destek sözü vermeye davet etti. Böylece her 100 bin söz için bir yeni Cif Çöpkapar daha denizle buluşacak.

Cif Temizken Güzel Manifesto

Temiz evlerin…

Baktıkça bize iyi gelen temiz şehirlerin…

Görüntüsü, kokusuyla iyi hissettiren denizlerin…

Mutlulukla bir ilişkisi var biliyoruz.

Şehirlerimiz de evimiz gibi temiz olsun diye

Ben

Yaşadığım şehri kirletmeyeceğime

Çevreme örnek olacağıma

Şehrimi en güzel haline getirmek için adımlar atacağıma

Söz veriyorum.

Sen de destek vermek için söz ver.

Çünkü evimiz/ şehirlerimiz/denizlerimiz/ Temizken Güzel

Merhaba Güzellik

Temizken Güzel Projesi

Cif’in Temizken Güzel projesi kapsamında Kadıköy, Eminönü ve Karaköy sahillerine denizin içine yüzey atıklarını temizlemek için İstanbul Boğazı’nın koşulları dikkate alınarak özel olarak Türkiye’de üretilen 20 adet Cif Çöpkapar ünitesi yerleştirildi. Proje ile ayrıca Kadıköy Rıhtımı’nda Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hayata geçirilen ilk parkı olan Cif Kadıköy Parkı hizmete sunuldu.Eminönü ve Karaköy Yaya Alt Geçitleride proje kapsamında bakımdan geçti ve temizlenerek yenilendi.

Temizken Güzel tanıtım filmine ulaşmak için tıklayın:

https://www.youtube.com/watch?v=hblmJE94ba0

Temizken Güzel projesi hakkında daha fazla bilgi için proje internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://www.temizkenguzel.com