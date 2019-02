Türk Modacılar New York Fashion Week’e Damga Vurdu

TİM ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle; “Türk tekstil sektörünün 8000 yıllık geçmişi 21.yüzyılda göğsümüzü kabartan işleri dünya podyumlarına aynı başarıyla taşımayı sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de tasarımcılarımızın küresel markalaşma yolculuğunda başta Türkiye Tanıtım Grubu olmak üzere pek çok platform üzerinden her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.



Dünyaca ünlü Türk modacı Hakan Akkaya Ticaret Bakanlığı desteği Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week’e damga vurdu. Moda dünyasının dahi çocuğu olarak tanımlanan Akkaya etkinlikte, ‘Glam Rock’ adını verdiği defilesiyle ve koçluğunu üstlendiği ‘Turkish Designers’ karma defilesiyle iki farklı heyecan yaşattı.



Türk Tekstilinin ve Türk tasarım gücünün büyüklüğünü New York Fashion Week’te yaptığı iki defileyle ortaya koyan ünlü modacının, ‘Glam Rock’ adını verdiği koleksiyonunun tanıtımı 10 Şubat 2019 tarihinde Springs Studio'da gerçekleşti. Koleksiyonunun tanıtımı için podyuma ünlü top modeller Çağla Şikel, Didem Soydan çıktı. Hakan Akkaya koçluğunda 11 Şubat’da gerçekleşecen ‘Turkish Designers’da ise Türk tasarımcılar Buket Özkalfalar, Barut Gökhan Ildeniz, Ece Kavran ve Fırat Neziroğlu koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla buluşturdu. Koleksiyonu Didem Soydan tanıttı. Bu iki defileyle birlikte New York Fashion Week’e üçüncü kez katılan Hakan Akkaya, arka arkaya New York Fashion Week takviminde yer alan ilk Türk modacı oldu.



İsmail Gülle: “Türk tasarımları yüzde yüz Türk kumaşıyla dünya podyumlarında göğsümüzü kabartıyor”



Genç modacılar ve Türk Tekstili için bu tür etkinliklere katılımının önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle; “Dünyanın sayılı moda merkezlerinden New York’da Türk tasarımlarını yüzde yüz Türk kumaşlarıyla dünya podyumlarına taşıyan Hakan Akkaya’ya teşekkür ediyoruz. Türk tekstil sektörünün 8000 yıllık geçmişi 21.yüzyılda göğsümüzü kabartan işleri dünya podyumlarına aynı başarıyla taşımayı sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de tasarımcılarımızın küresel markalaşma yolculuğunda başta Türkiye Tanıtım Grubu olmak üzere pek çok platform üzerinden her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.



Hakan Akkaya: “Bir Türk modacı olarak ülkem adına gururluyum”



New York Fashion Week gibi dünyaca ünlü bir moda etkinliğinde Türk modasının temsil edilmesinin önemine dikkat çeken Hakan Akkaya, “Öncelikle destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a, TİM ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı Sayın İsmail Gülle'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Türk modacı olarak ülkem adına çok gururluyum” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı New York Fashion Week defilelerinde Türk müziği kullanma alışkanlığını bu sene de bozmayarakBarış Manço “Dönence”, Zeki Müren “Yaralı Gönlüm”şarkılarıyladünyaya Türk müziğiyle seslenen Hakan Akkaya, defilesinde 26 kadın, 18erkek toplamda 44kostüme yer verdi.180 parçalıkkoleksiyonunun tanıtımında 40yabancı top model podyuma çıktı. Defilede ayrıca Akkaya’nın modern çizgilerde uyguladığı tesettür giyim modasına farklı zarif yaklaşımı büyük beğeni topladı. New York moda haftasının dekorundan koleksiyonuna ve koreografisi ile en önemli organizasyonu olarak işaret edilen defileye katılan dünyaca ünlü yıldızlar da katıldı.