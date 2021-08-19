Celal Toprak

Rahmetli Bülent Yardımcı üstadımız mobilyacılar bir dernek çalışması içinde demişti yıllar önce… Sordum soruşturduk. Adres Davut Doğan’a çıktı.
Hacı Ali Doğan tarafından 1970’li yıllarda temelleri atılan Doğtaş o yıllarda Biga’dan çıkıp bir Türkiye markası olmaya emin adımlarla ilerliyordu. Davut Doğan ve kardeşleri gece gündüz çalışıp mobilyada ilklere imza atıyordu.
Yani Doğanlar Holding’in ilk yıllarıydı… Davut Doğan’a mobilyada birliktelik çalışmasını sormuş ve şu yanıtı almıştık:
“Mobilyacılar arasında birlik oluşturmak istiyoruz. Bu sektörde bir birliktelik yok. Düğünlerimize bile gitmiyoruz. Oysa bildiklerimizi birbirimize öğretip iyi günde kötü günde birlikte olmalıyız. Bunun için dernek çalışmasını başlattık.”
İyi de gitti bu çalışma… Dernek herkesi kapsayacak bir hale geldi kısa sürede. Mobilyacılar iyi günde kötü günde birlikte olmaya başladı. Bu sinerjiden dev bir fuar çıktı ortaya… Dünyada mobilya sektörü tanındı. Türkler mobilyayı iyi yapıyor anlayışı yerleşti. Dünyanın dört bir yanına mobilya satmaya başladık.
Birliktelik iyi gelmişti sektöre… Davut Doğan ve arkadaşları şimdilerde Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) çatısı altında birlikteliklerini sürdürüyorlar. Amaç Türk mobilyasını dünyanın her yarına satmak. Bunun için işbirliği ve güçbirliği yapılıyor.
İşte bu birliktelik geçtiğimiz günlerde İstanbul Mandarin Otel’de yapılan muhteşem düğünde Selma- Davut Doğan’ın oğlu Ozan’ın düğününde sahneye çıktı. Ozan-Nevbahar çiftinin düğünü mobilyacıların düğünü şekline dönüştü.
Başköşede sektörün duayenlerinden Fatih Kıral vardı. İşleri büyük ölçüde oğulları Onur ve Oğuz’a devreden Fatih Kıral aile dostu meslektaşı Davut Doğan’ı mutlu gününde yalnız bırakmamıştı. Sohbet ettik ayaküstü… Mobilyanın kralı yeni projeler için hazırlık yapıyordu.
Bir adım ötede yataktan holdinge dönüşen İŞBİR’in CEO’su Metin Gültepe’yi gördük… Bu yıl ödül üstüne ödül almışlardı. Biraz onları konuştuk. Sohbet sırasında Davut Doğan’ın büyük oğlu Ogün onu alıp bir yerlere götürdü.
Biraz ileride ÇETMEN ve Konfor markalarının sahibi Ömer Çetmen’i gördük… Düğünde bize yeni düğün paketlerini anlattı ve köşe takımlarında nasıl başarılı oldukları aktardı…
Sonra MOYSAD’ın Başkanı ve Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ile sohbet ettik. ABD pazarında nasıl başarılı olunacağını anlattı ve depo olayına ilişkin girişimlerini aktardı. Bu arada ABD’ye mobilya satacakların mutlaka Alpaslan Baki Ertekin ile görüşmesini öneriyoruz.
Bu sırada herkese hoş geldin diyen amca İsmail Doğan’a gözümüz takıldı. Rusya’dan yeni gelmişti. Çok önemli görüşmeler yapmıştı ve önümüzdeki dönemde Rusya’nın mobilya açısında yeni fırsatlar sunduğu bilgisini paylaştı. Bu arada bilindiği gibi Doğanlar Yatırım Holding mobilya ile ilgili Doğtaş, Kelebek, Lova gibi bütün markaları aynı çatı altında toplamış başına da İsmail Doğan’ı getirmişti. Bu birlikteliği ilk defa Ocak ayındaki fuarda sahneye çıkacağı bilgisini verdi İsmail Doğan… Anladığımız fuarda Doğanlar Mobilya Grubu’nun birlikteliğin doğan sinerjiyi izleyeceğiz.
Ve biraz ileride yatak sektörünün genç oyuncusu ve MOYSAD’ın yeni üyesi Tolga Batallı’nın etrafından birileri toplanmış sanki İstanbul Ticaret Odası mobilya komitesinin seçimlerini konuşuyorlardı.
Tam o sırada MOYSAD Genel Sekreteri Abdullah Yaşar “mobilyada sektör toplantılarını” anlatıyordu. İlki 29 Eylül’de İstanbul’da yapılacak olan sektör toplantılarının Kayseri, İnegöl, Ankara şeklinde devam edeceği bilgisini aktarıyordu Abdullah Yaşar…
İyi günde kötü günde birliktelik için yıllar önce Davut Doğan’ın attığı maya tutmuştu, sektör bu mutlu günde onu yalnız bırakmamıştı.
Mobilyacıların düğüne iş dünyasının çok önemli isimleri de gelmişti elbette. Biz yıllar önce başlatılan çalışmanın boşa gitmediğini, Davut Doğan’ın emeklerinin meyvesini verdiğini anlatmak için aktardık bu bilgileri…
Bu arada tabi ki Ozan’ın kuzenleri ile yaptığımız sohbette önemliydi. Mesela Doruk Doğan enerji ile ilgili çalışmaların hazla ilerlediğini, Doğan Ali Doğan Afrika bilgilerini heyecanla aktardılar.
Düğünde esas önemli bilgileri Adnan Doğan verdi ama yazılmamak kaydıyla… Ve her zaman olduğu gibi Biga Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan herkesi Biga’ya davet etti.
Bir düğün gecesi böyle geçti. Mobilyacıların düğününde mobilya konuşuldu. Davut Doğan’ın ektiğini biçme şansı oldu.