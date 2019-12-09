Elif Attepe

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye erişmek kolaylaştı da, peki teknolojiyi kullanarak güvenliğimize ne kadar ulaşabiliyoruz? Gelin, ürün tükettiğimiz mekanlar üzerinden bu soruya cevap arayalım.

Eskiden bir restaurant ya da toplu tüketim noktasına gitmemizde çevremizdeki kişilerin tavsiyeleri etkili olurdu, daha sonraları ise medyanın gücüyle kim daha çok reklam yaparsa oraya yönelir olduk. Ardından tüketicilerin günbegün bilinçlenmesiyle pazarlama oyunları yetersiz kalmaya başladı ve teknolojinin nimetleri ile tüketici kendi deneyimini başkalarıyla tek tuşla paylaşır, deneyimini puanlar oldu. Ancak, bu deneyimlerin sahipleri, sadece kendi kişisel zevklerine göre yönlendirme yapabiliyor ve güvenlik konusu hep karanlıkta kalıyordu… ta ki bu güne kadar.

İşte, toplu tüketim noktalarında güvenlik konusunun gölgede kalışını uzun süre önce fark ederek dur demek için yola çıkan bir isim; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Özer Ergün, 2 yıl boyunca 80’e yakın kişi ve kurumla yaptığı çalışmalar sonucu Bi’sorye uygulamasını başlattı. Böylece bilgisayar ya da akıllı telefonunuza kolayca indirebileceğiniz uygulamayla gitmek istediğiniz restaurant ya da toplu tüketim noktalarının güvenilirliği ile ilgili puanları inceleyebilecek ve yediğiniz ürünün güvenliğini sorgulayabileceksiniz.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Bi’sorye uygulaması için sistem şu şekilde işliyor; veteriner hekim, gıda mühendisi, doktor, ziraat mühendisi gibi konunun uzmanı bir çok kişi kendi uzmanlık alanlarında yaklaşık 100’e yakın kriter için puanlama yapıyorlar. Mekânlar için yapılan bu puanlama, uygulama üzerinden tüketici ile paylaşılıyor ve yapılan rutin denetimlerle sürekli güncelleniyor. Konunun öncelikle tüketici sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizen Veteriner Hekim Özer Ergün uygulamanın kamu kurumları tarafından desteklenmesi ile ulusal bir güvenlik arşivine dönüştürülebileceğini düşünüyor. Hatta halk sağlığı açısından denetim yapabilecek yetkinlikte meslek gruplarının bu uygulama sayesinde istihdamının artması ile işsizlik rakamlarında gerileme olacağına dair inancı tam. Aynı şekilde benim de Özer hocamın çalışmalarına inancım tam.

Bir gıda mühendisi olarak bu uygulamanın halk sağlığı açısından olumlu katkılarının olacağına yürekten inanıyorum. Perakende noktalarında satılan ambalajlı üründen toplu tüketim noktalarında satılan sıcak yemeklere kadar geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Kayıtlı ya da kayıt dışı bu kadar çok işletmenin sayısız kalem ürününden bahsederken, kamu eliyle yapılan denetimlerin ancak sivil toplum önderleri yardımı ile geliştirilebileceğini düşünüyorum. Bu konuda önemli bir adım atan toplum gönüllüsü Özer Ergün hocamızı emeklerinden ötürü tebrik ederim.