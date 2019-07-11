Ordu’da Kadın Kooperatifi kuruyor 11 Temmuz 2019, 17:31 Demet Kalendergil demetkalendergil@gmail.com

2020 yılında Ordu’da Kadın Kooperatifi kurmayı hedefleyen Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Serdar Köksal, bu anlamda çalışmalar başladıklarını belirtti.



Amaçlarının sürdürebilir tarım için, kadın istihdamı sağlayarak kooperatif kurmak olduğunu ifade eden Serdar Köksal, “Yıllarca biz Almanya’ya fındık sattık, Biz de Almanya'dan 8 kat farkla fındıklı çikolata olarak geri aldık” dedi.



Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Serdar Köksal’ın açıklamaları şöyle;



- Ordu’da fındığı bugün dışarı ihraç ettiğiniz zaman kilo fiyatı 1 dolarsa, bunu çikolata yaparak ihraç ettiğiniz zaman 8 dolara yükseliyor. 8 kat artıyor. Yani, yıllarca biz Almanya’ya fındık sattık, Almanya bize fındıklı çikolata sattı. 1 liraya aldığı şeyi bizden 8 liraya geri aldı.



-Fındığın merkezi Ordu ve dünyanın en iyi fındığı da Ordu’da yetişiyor. Bununla da ilgili bizim girişimlerimiz var.



- Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler ve ekibi, dünyanın en iyi kakaosuyla en iyi fındığını bir araya getirip, butik çikolata üretim merkezleri planlıyorlar. Bizim çok daha önceden düşündüğümüz bir şeyi belediye başkanı olduktan sonra hayata geçirmek istiyor.



- 2020’de hayata geçirilecek olan Kadın Kooperatifi çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Önceliğimiz kadın iş gücü kooperatifi kurarak, kadınların orada emeğini değerlendirebilecek ve onları bir araya getirip oranın ekonomisini kuvvetlendirmek adına çalışmaları sürdürmek.



-Kooperatifimizin birkaç ana maddesi olacak. Birincisi butik çikolata üretimini kadınlarımıza İsviçre’den gelen bir eğitmen aracılığı ile sertifikalı eğitim almalarını sağlayacağız. Bu kooperatifin ikinci maddesi de kadınlarımızın ürettiği ürünlerin pazarlaması olacak.



-Kurucu önderi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ilk başkan olarak belirlemiştik. Fakat kendisi il başkanı olunca görevi biz üstlendik.



-Yılda bir kez düzenlenen kısa film, öykü, fotoğraf ve tiyatro oyunu yazma ödüllü yarışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 31 Ekim tarihine kadar başvuruları tamamlanan yarışmacılar bir ay süre içerisinde değerlendirmeye sunuluyor. Dereceye giren kategoriler Kasım ya da Aralık ayında ödüllendiriliyor.



- Ordu’ya hizmeti dokunmuş, alanında başarılı olmuş insanları gerekçeli olarak jüriler belirlediği Kent Ödülleri kategorisinde ödüle layık görülüyor.



-Dört gün sürecek olan Güzel Ordu Kültür Sanat Festivali yapmayı planlıyoruz. Bu festivalde Ordu’ya hizmeti dokunmuş, alanında başarılı olmuş iş insanlarını Kent Ödülü adı altında ödüllendireceğiz. Buradaki sanatsal aktiviteleri Ordu ve Ordu halkıyla buluşturacak. Oradaki aydınlanmayı da biraz daha yukarı çekmek temel düşüncemiz.